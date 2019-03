Østberg vant verdenscupen sammenlagt for første gang – hjalp Johaug opp på pallen

– Nå kan jeg sove med trøya, nå er den min. Det var deilig, det er kjempestort, sa Ingvild Flugstad Østberg etter sesongens siste renn.

Stina Nilsson som vant rennet, men den som smilte bredest i sola i Canada, var Ingvild Flugstad Østberg.

For med dagens tredjeplass sikret hun seg sin første sammenlagtseier i verdenscupen. Russiske Natalja Neprjajeva, som før dagens renn hadde 144 poeng opp, truet aldri Østberg i sesongfinalen.

KULA: Ingvild Flugstad Østberg kan kysse sammenlagtkula for første gang. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det blir litt for mye av det gode for ei som kommer fra Gjøvik, jeg har bare sett på de store som har klart det før. Nå kan jeg si at jeg er vinner av verdenscupen i år, og jeg skal innrømme at jeg er veldig stolt av det, sier Østberg.

Hjalp Johaug opp på pallen

I tillegg hjalp Gjøvik-jenta Therese Johaug opp på pallen i sammendraget. For på oppløpet var det Johaug som tilsynelatende var sterkest av de to.

Med det sikret Johaug seg viktige poeng på Krista Pärmäkoski og tok tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt. Til slutt skilte det kun seks poeng i favør Johaug. Det var hun ikke klar over selv.

– Jeg visste det ikke før nå. Ingvild, jeg klarte det, jublet Johaug da NRK ga henne beskjeden. Jeg visste det var veldig nære ute i løypa, jeg visste det stod om noen få poeng.

Østberg sa etter rennet at hun ikke ga bort andreplassen til Johaug, den kjøper ikke NRKs langrennsekspert.

– Det er vel ingen tvil om at de visste om denne situasjonen, jeg har sett Ingvild spurte bedre enn det hun gjorde i dag, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

TREDJEPLASS: Her får Johaug vite at hun blir nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Du trenger javascript for å se video. TREDJEPLASS: Her får Johaug vite at hun blir nummer tre i verdenscupen sammenlagt.

– Toppen av kransekaka

Fra før har Østberg to tredjeplasser og én andreplass i sammenlagtcupen, hun var nest best tilbake i sesongen 2015/16.

Også denne sesongen har Østberg vært nest best, men samtidig best av dem alle. Fasit når sesongen er over viser seier i Tour de Ski, sammenlagt seier i verdenscupen og fem medaljer i VM. Tre sølv og to bronsemedaljer.

ELLEVILL SESONG: Ingvild Flugstad Østberg kronet en fantastisk sesong med seieren i verdenscupen sammenlagt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er stum av beundring for det Ingvild har fått til i vinter, sier Johaug om lagvenninnen.

Individuelle seire, sett bort fra Tour de Ski, og gull har uteblitt. Men Ingvild Flugstad Østberg har vært best over en hel sesong.

– Hva er toppen av kransekaka?

– Det er vanskelig å si. Det startet bra, så kom Touren som jeg plutselig skulle vinne. VM var hovedmålet, der klarte jeg å ta fem av fem mulige medaljer. Det er vanskelig å komme utenom det. Det er mesterskap og medaljer som teller, oppsummerer Østberg og fortsetter:

– Så ble det spennende med å fighte om gule trøya i de siste skirennene, og jeg klarte å ta den. Akkurat nå blir det toppen av kransekaka på en helt fantastisk sesong.