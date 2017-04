– Jeg ble litt overrasket. Jeg hadde nok litt flaks med skiene, og vet ikke om jeg var den beste skiløperen i dag. Men jeg gjorde mitt beste og det er gøy å vinne, sier en strålende glad Østberg til NRK like etter målgang i Skarverennet.

Med tiden 1.30.20 gikk Østberg inn til en soleklar seier, hele 46 sekunder foran Marit Bjørgen. I tillegg satte hun også ny løyperekord i det populære rennet. Skarverennet er 37 kilometer langt og løperne går fra Finse til Ustaoset.

Sundby vant herreklassen

En rekke skiprofiler pleier å delta i Skarverennet, og slik var det også i år. Østberg vant foran Bjørgen og finske Krista Pärmäkoski, mens Martine Ek Hagen tok fjerdeplassen.

Martin Johnsrud Sundby vant herreklassen med tiden 1.19.45 foran Toni Livers og Sjur Røthe.

Østberg og Sundby ble vinnerne av årets Skarverennet. Foto: Anders Skjerdingstad

For Østberg var dette en etterlengtet opptur. Etter et skuffende ski-VM og en generelt litt tyngre sesong enn forventet uttalte hun at hun var usikker på om hun ville fortsette karrieren. Etter noen uker i tenkeboksen bestemte hun seg likevel for å satse mot OL neste vinter.

Har funnet motivasjonen

Østberg bekrefter at hun nå er helt sikker på at hun vil fortsette karrieren.

– Ja. Jeg har kommet på hvorfor jeg elsker dette. Jeg er ikke lei av ski, av å trene eller av å legge ned innsatsen som kreves. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på mai og juni og legge ned den treningen som må til, fastslår Østberg.

Hun har brukt de siste ukene på å evaluere sesongen hun har lagt bak seg. Østberg har konkludert med at ting ikke var så helsvart som det føltes en stund.

– Det var mange rundt meg som minnet meg på alt det bra jeg har gjort, alle pallplassene, at mange av løpene i år egentlig er noen av mine beste. VM ble en skuffelse, men det er nok mange som skulle hatt den sesongen jeg har hatt likevel. Man må ikke glemme det, sier hun.

26-åringen sier hun ikke har gjort noe spesielt for å prikke inn formen til Skarverennet.

– Jeg har sittet i solveggen, vært en tur til Kroatia, gått noen skiturer... Jeg har kost meg!, sier hun.

De fleste skiløperne har hatt ferie den siste tiden, men om bare noen uker starter de fleste på forberedelsene til OL-sesongen.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn gleder seg over å høre at Østberg har funnet motivasjonen igjen.

– Å sette Marit Bjørgen på plass er vel akkurat det hun trengte for å være helt sikker. Jeg synes Ingvild var tilbake på det beste vi har sett henne før i dag, sier han.