Østberg kan legge opp: – Noen ganger usikker på om det er verdt det

– Det var bra jeg berget 3.-plassen i verdenscupen, det var målet mitt da jeg dro bort hit. Det viser jo at jeg har vært bra med i hele år og gjort mange gode skirenn. Så får vi se om det blir noe neste år.

– Om det blir noe neste år?

– Jeg skal ikke ta den vurderingen nå, men det er ikke alltid det føles ut som det er verdt det.

– Er du i tvil?

– Jeg vet ikke. Jeg skal vel ikke ta den vurderingen nå, det får jeg vente litt med.

Det sa Ingvild Flugstad Østberg etter 6.-plassen på søndagens jaktstart, hvor det så ut som om sesongen var akkurat én kilometer for lang for 26-åringen.

Hun så lenge ut til å ha kontroll på 3.-plassen, og hadde en luke på ti sekunder ned til forfølgerne da det var én kilometer igjen. Da ble hun tatt igjen av Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter og Krista Pärmäkoski. Da ble det en 6.-plass på den norske jenta.

– Jeg hadde virkelig trua på at jeg skulle ta det der og det hadde betydd mye for meg nå på slutten av sesongen. Det var veldig kjedelig da jeg innså at det kom to-tre stykker forbi der på de siste 500 meterne.

Dermed er denne sesongavslutningen en stor kontrast til i avslutningen i fjor.

SISTE BILDE?: Dette kan bli det siste bildet av Ingvild Flugstad Østberg i verdenscupen.

Bjørgen vil overbevise Østberg

– Det er klart hun er skuffet nå, men hun er nummer tre sammenlagt i verdenscupen så hun har gjort veldig mye bra i år, sier Bjørgen om lagvenninnen.

Nå vil hun overbevise Østberg til å fortsette.

– Vi får bare «backe» hun opp, og da blir hun nok klar til en ny sesong, fortsetter hun.

– Så du skal motivere henne?

– Det skal jeg klare.