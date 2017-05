Fafe-hoppet i Rally Portugal kan sammenlignes med det berømte Colins Crest i Rally Sweden.

NY REKORD: Mads Østberg satte ny hoppe-rekord i Portugal. Foto: Micke Fransson / NTB scanpix

På søndagens sisteetappe ble det arrangert hoppekonkurranse. Mads Østberg og kartleser Ola Fløene hoppet lengst av alle med 42 meter.

– Det ble et voldsomt hopp. Det var første gang det var offisiell måling, så nå er jeg rekordholder, smiler Østberg til NRK.

Ogier suveren

Rekorden var et lite plaster på såret etter to punkteringer fredag kveld. Det ødela pallsjansene og Østberg endte til slutt på en åttendeplass.

– Denne helga er vi uheldige. Det er ikke vår feil at vi taper så mye tid den første dagen. Punkteringer får vi ikke gjort noe med, sier Østberg.

Sebastian Ogier vant Rally Portugal for femte gang i karrieren. Og styrer mot nok en VM-tittel.

Seieren er «bare» franskmannens andre på de seks første denne sesongen.

Men det er ikke ved antall seire 33-åringen avgjør mesterskapene. Det er ved det nærmest totale fraværet av dårlige løp.

– Det er en grunn til at han er blitt verdensmester flere ganger. Det viser han her i Portugal. Han er stabil gjennom hele løpet, sier Mads Østberg til NRK.

SUVEREN: Franske Sebastian Ogier vant Rally Portugal og går mot en ny VM-seier i rally. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Stabilitet

Ogier har vært på pallen fem av de seks første VM-rundene denne sesongen. I fjor ble det 11 pallplasser på 13 forsøk. Året før var han pallen på 10 av 13 VM-runder.

Siden Ogier vant sitt første sammenlagtmesterskap i 2013, har han vært på pallen 47 av 58 løp.

Dermed følger han opp en fransk tradisjon. For også mannen som vant rally-VM sammenlagt ni år på rad før Ogier tok over tronen, Sebastian Loeb, hadde som sitt varemerke at han knapt kjørte et eneste dårlig løp.

– Mange sliter

Franskmennenes stabilitet står i sterk kontrast til konkurrentene. Belgiske Thierry Neuville har vunnet to VM-runder i år og ble nummer to bak Ogier i helgens runde, men har også en 15.-plass og en 13.-plass.

– Det er mange andre som sliter med problemer, men Ogier bare kjører på, sier Østberg, som om tre uker kjører ny VM-runde i Rally Sardinia.

– I neste løp håper vi at vi kan være stabile og gode fra start til mål, sier Mads Østberg og rekordholder på «The Fafe-jump».