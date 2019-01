Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For torsdag vant Ingvild Flugstad Østberg, nærmest oppskriftsmessig, den 10 kilometer lange jaktstarten i Oberstdorf. Det skilte 35 sekunder ned til Natalia Neprjajeva på andreplass og ett minutt og 22 sekunder ned til Jessica Diggins på tredjeplass. Det er differansen i Tour de Ski-sammendraget mellom de tre akkurat nå.

– Bør ta det

Lørdag venter en fellesstart i klassisk, så venter etappen hvor monsterbakken i Val di Fiemme skal klatres. Men Heidi Weng – som selv er på en syvendeplass, over tre minutter bak Østberg – er ikke i tvil. Nå vinner Østberg Tour de Ski, mener hun.

Heidi Weng, her fra en tidligere etappe i årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Weng påpeker først at det blir tøft mot russerne på lørdagens distanse, men at Flugstad Østberg er såpass mye bedre enn dem i fristil at «hun ikke bør tape dette her».

Derfor mener Weng at ingen kan gå fra lagvenninnen opp monsterbakken, selv om legger inn en liten advarsel om Jessica Diggins klatre-egenskaper, før hun sier dette:

– Samtidig er Ingvild såpass solid og hun er den som stiller opp i Tour de Ski som er suverent best, så hun bør klare det, sier Weng – og svarer smilende «ja, hun bør ta det ja!», på spørsmål om Østberg er storfavoritt.

– Heidi er morsom da...

Ingvild Flugstad Østberg svarer litt syrlig at «ja, det har Heidi sagt før» når hun får forelagt Wengs utspill om hvem som er favoritt.

– Nei hva skal man si. Heidi er morsom da... Jeg skal gjøre alt jeg kan. Men lørdagen blir ekstremt viktig, sier Gjøvik-jenta.

Østberg forteller at det var vanskelig fysisk og mentalt å gå jaktstarten torsdag. Hun måtte i møte med pressen fort se fremover til den avgjørende helgen i Val di Fiemme. Hun mener at de 35 sekundene hun har ned til Neprjajeva kan forsvinne på et blunk dersom ting ikke stemmer lørdag.

– Den lørdagen blir avgjørende. Jeg må ha så mange sekunder som overhodet mulig, sier Østberg, og legger fleipende til at hun gjerne skulle hatt tre minutters forsprang til neste forfølger idet hun skal gå sisteetappen søndag.

NUMMER TRE: Jessica Diggins (t. h) er foreløpig nummer tre i sammendraget. Godt over minuttet bak Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil redusere luken

Natalia Neprjajeva smilte som hun har gjort under hele Tour de Ski da hun ankom pressesonen i Oberstdorf.

Russeren fikk spørsmål om hvorfor hun alltid er blid, i motsetning til russernes to andre profiler i Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov. Hun svarte fleipende via en tolk med å si at de to herreprofilene er for alvorlige når det kommer til langrenn.

Da det ble litt mer seriøst svarte Ingvild at dette er taktikken for å slå Østberg i Tour de Ski til slutt.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å redusere luken på den klassiske fellesstarten, før hun har følgende melding til sin norske rival:

– Lykke til, jeg håper på en god kamp.