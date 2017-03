Saken oppdateres

Marit Bjørgen fryktet en ny spurt mot Heidi Weng i dag, men det hadde hun ingen grunn til.

– Jeg trodde egentlig Heidi var sterkere enn meg på oppløpet. Det er utrolig artig å avslutte sesongen på denne måten. Jeg er veldig fornøyd. Jeg begynner å bli en voksen dame, og det er godt at jeg klarer å holde ungjentene bak meg, sier Bjørgen om seieren.

Også i dag var Bjørgen sterkest i spurten. Hun vant søndagens jaktstart og minitouren sammenlagt.

– Jeg synes Marit så litt sliten ut, og jeg prøvde å avgjøre tidlig. Men jeg angrer litt på at jeg ikke ventet, for jeg har jo spurten inne. Jeg følte meg pigg i dag, så det var gøy i dag, sier Heidi Weng like etter 2.-plassen.

Et plaster på såret for Weng er at hun i dag får beviset på at hun har vunnet verdenscupen sammenlagt i år.

– Det blir veldig artig å få kula. I år har jeg bevist at jeg kan gå fort i sprint også, og det er kanskje det viktigste for meg denne sesongen, sier Weng.

Stina Nilsson ble nummer tre.