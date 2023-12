Duket for drømmeduell i håndball-VM: Danmark skal møte Norge i semifinalen

Norge slo Danmark 27-25 i EM-finalen i fjor og på fredag blir det en reprise av oppgjøret i semifinalen i årets håndball-VM.

Norge vant tirsdag 30-23 mot Nederland i sin kvartfinale og onsdag var det Danmark som sikret seg en plass i semifinalen med en 26-24-seier over Montenegro.

På hjemmebane i Herning ledet Danmark 13-10 til pause og hadde ledelsen gjennom hele andreomgangen. Tidlig i omgangen gikk de opp i en 20-13-ledelse, men Montenegro kom nærmere og reduserte opp til 22-20 og 25-23. Ved sistnevnte scoring, to og et halvt minutt før slutt, fikk imidlertid også Montenegro en tominuttersutvisning for et feilbytte.

Da Danmark så la på til 26-23 ved Kristina Jørgensen med et drøyt minutt igjen var det dermed så godt som gjort. Til slutt ble det altså 26-24 til Danmark.

I den andre semifinalen skal Sverige spille mot Danmark.