– Å møte opp er 80 prosent av suksess.

Sitatet hører til filmregissøren Woody Allen. Det er sant for Erling Braut Haaland.

Jærbuen har scoret omtrent ett mål per kamp siden han forlot Molde i 2019. Verken bautaer eller taktiske genier stopper ham – så sant han er på banen. Men nylig fikk han en fotskade.

Det er akkurat dette han for all del skal unngå. Men kunsten å holde seg spilleklar, har aldri vært så vanskelig som nå.

Null pause

Det er minst tre årsaker til at denne sesongen er ekstra tøff for Haaland.

Han spiller i fem turneringer, fordi Manchester City er med i VM for klubblag Han hviles mindre I år får han ingen VM-pause

City er med i VM for klubblag fordi de vant mesterligaen. De to kampene finner sted i Saudi-Arabia om en uke, noe som betyr lang reise og tidsforskjell. Og så skal City ta igjen kampene de har gått glipp av i England.

Før skaden hadde Haaland startet hver kamp i ligaen og mesterligaen siden i sommer. City har få alternativer i angrep, og Plan B på topp, Julian Álvarez, skal helst spille dypere for å erstatte Kevin De Bruyne.

DUO: Erling Braut Haaland og Julian Álvarez har begge scoret rikelig med mål denne sesongen, selv om Álvarez har spilt i en noe uvant posisjon. Foto: Dave Thompson / AP

I fjor tok Haaland også pause i fem uker mens resten av stjernene spilte VM. Nå skal han være med hele veien.

Tallene er klare. Denne sesongen står han med 1915 minutter på banen.

På samme tidspunkt i fjor sto han med 1560 minutter.

Det tilsvarer fire hele kamper.

Stressreaksjon

Den nye skaden tyder på at kroppen merker kjøret.

Haaland har en stressreaksjon i foten, noe som gjerne oppstår når den fysiske belastningen er høy.

Han var ute mot Luton søndag, og trener Pep Guardiola sa at han knapt kunne gå etter tapet mot Aston Villa fire dager før. Han er heller ikke med i troppen mot Røde Stjerne onsdag. Guardiola tviler på at han er klar mot Crystal Palace i helgen, men sier at han skal tilbake til treningsfeltet på torsdag.

– Vi får se uke for uke hvordan han føler seg, sa Guardiola.

HVA NÅ, PEP? Erling Braut Haaland er en nøkkelspiller i Pep Guardiolas Manchester City, men om han blir å se på banen i klubb-VM er fortsatt usikkert. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Noen smeller er normalt. Det har vært 15 prosent flere skader i Premier League i løpet av de første tre månedene denne sesongen enn over samme periode de siste fire sesongene, ifølge nettsiden Premier Injuries.

Samtidig er skader den største trusselen for Haalands karriere.

I januar 2022 spurte ESPN ham hva han ville forbedre mest. Han kunne sagt skudd eller headinger, men han svarte «å ikke bli skadet».

– Om du spør meg om målet for 2022, er det å ikke bli skadet. Om du spør meg om målet for karrieren, er det å ikke bli skadet, sa Haaland den gang.

Dessverre er han en type som lett kan få problemer.

Ute i fire måneder

Det så vi i Dortmund, hvor han slet med muskulaturen.

Haaland er 194 centimeter høy og har rå toppfart. Svære bein og eksplosive muskler er ekstra sårbare. På to og et halvt år i Tyskland hadde han åtte skader, ifølge Transfermarkt, og fem av dem handlet om musklene.

Disse fire holdt ham ute i 127 dager. De kostet ham 28 kamper for klubb og landslag.

Siden han herjet på banen, ble skadene det eneste kritikerne kunne ta ham på: At han var skjør, at han brøt sammen, at rytmen stadig ble ødelagt.

Haaland vet hvor farlige skadene er. Historien er full av sårbare genier.

Legender tåler alt

Bare i Premier League akkurat nå finner man navn som kunne vært i verdensklasse, om de hadde vært mer robuste.

Ta Callum Wilson, som faktisk scorer oftere enn Haaland. Om Wilson leverer som han gjør nå, og spiller hele sesongen, ender han opp på 46 ligamål.

Men Wilson klarer bare noen få kamper på rad før han blir skadet. Han er ikke fast på Newcastle, og har bare spilt ni ganger for England.

SKADEPLAGET: Callum Wilson (venstre) har ikke spilt mer enn 40 klubbkamper i en sesong siden 2014/15-sesongen. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Dette er en del av legendene som er underkommunisert. Pelé var et stort talent, men han ble størst fordi han spilte 70 kamper i året. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo scoret 50 mål per sesong i mer enn ett tiår fordi de tålte alt.

Mohamed Salah har spilt 234 av 244 ligakamper for Liverpool siden 2017.

Wilson scorer oftere. Men Salah møter alltid opp.

Okser og solbriller

Heldigvis for Haaland har City fått kontroll på muskulaturen hans.

Han spilte nesten alt forrige sesong, og har bare hatt én muskelskade i City. Guardiola sier at staben jobber døgnet rundt for å holde ham spilleklar, med massasjer, analyser og nøye planlegging.

Faktisk hevder Guardiola at Haaland tilbringer mer tid inne på treningssenteret enn ute på gresset. Å være skadefri er viktigere enn å bli bedre på headinger.

Haaland bruker alle midler for at kroppen skal yte maks, om det er meditasjon, solbriller om kvelden eller oksehjerte på tallerkenen. Han har en egen fysioterapeut, Mario Pafundi, som følger ham fra City til landslaget.

Det han og staben gjør, ser ut til å virke.

Titler på spill

Nå handler det om å justere den fysiske belastningen, slik at Haaland ikke får flere skader som denne.

Å holde seg spilleklar er ikke bare nøkkelen for Haaland personlig, men for City som lag. Guardiola brukte store deler av forrige sesong på å justere laget etter Haalands styrker, og da det klaffet på våren, vant de trippelen.

Det at Haaland har spilt så mye i det siste, viser hvor vanskelig han er å erstatte.

Dessuten er vinnerne ofte de som holder stjernene på banen.

STOR BELASTNING: Erling Braut Haaland spiller det meste for Manchester City. Foto: CARL RECINE / Reuters

City tok ledelsen i ligaen forrige sesong da Arsenal mistet sin beste stopper, William Saliba. Siden har de selv savnet playmaker Kevin De Bruyne, som ble skadet i første runde av ligaen. Rodri, lagets dirigent og hjerne, har vært suspendert i tre ligakamper, og City har tapt hver eneste én.

I en periode hvor mange lag er uten viktige spillere, kan tittelen avgjøres av leger og fysioterapeuter. Haaland må håpe at fotskaden er en sjeldenhet.

Så lenge han er på banen, er den største kampen vunnet.