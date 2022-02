Orienteringskongen Lundanes legger opp

Elendig åpningsdag for Carlsen

Magnus Carlsen var et godt stykke unna toppformen da en ny Champions Chess Tour-sesong startet lørdag. Verdenseneren tok bare fire av tolv mulige poeng.

En småpjusk Carlsen åpnet med seier mot russiske Vladislav Artemjev, men derfra gikk det bare nedover. En heldig remis i møtet med Nodirbek Abdusattorov ble fulgt opp med strake tap for Andrej Esipenko og Jan Nepomnjasjtsjij.

Dermed er Carlsen hele seks poeng bak Ding Liren på tabelltoppen. Kineseren gikk ubeseiret gjennom lørdagen med tre seirer og én remis.

I Champions Chess Tour får spillerne denne sesongen tre poeng for seier og et poeng for remis. (NTB/NRK)