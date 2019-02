Oppløst i tårer i generalprøven: Nå VM-debuterer Bråten (19) i historisk renn

Aldri før har det blitt avholdt en lagkonkurranse i hopp for kvinner i et verdensmesterskap. Men tirsdag skal verdenscupleder Maren Lundby og hoppkvinnene delta i den historiske konkurransen.

Med på laget har de Ingebjørg Bråten. 19-åringen, som debuterte i verdenscupen denne sesongen, får nå sin VM-debut i et historisk hopprenn.

– Det har gått over all forventning. Jeg gleder meg til å prøve å prestere bra for Norge, sier Bråten.

– Når det er individuell konkurranse, da er jeg ikke så nervøs. Men når det er lag så har man ikke lyst til å skuffe resten av laget og gjøre det dårligere enn det egentlig er, sier Bråten.

På spørsmål om det stresser henne at hun har svakest resultater i laget, svarer Bråten:

– Ja, på en måte så gjør det det.

– Noe en må håndtere

DEN SUVERENE ENER: Maren Lundby. Foto: Jure Makovec / AFP

Individuelt har debutanten en 17.-plass som beste plassering i verdenscupen. Lagvenninnene har likevel troen på 19-åringen, og sier at de ikke er redd for at debutanten skal være den som skiller mellom fjerdeplass og medalje.

Lundby sier likevel at tanken om det å kunne bli «synderen» streifer de fleste.

– Det kommer garantert til å komme i det mesterskapet her også, for alle oss. Det er noe en må håndtere, sier verdenscuplederen, og påpeker at Bråten har en tendens til å levere bra i lagkonkurranser.

Falt i generalprøven

For litt over to uker siden ble Norge nummer seks i den siste lagkonkurransen før VM i slovenske Ljubno. Da falt Bråten etter å ha fått et utslag på skien etter sitt hopp i andre omgang.

19-åringen var tydelig lei seg etter fallet, og gråt idet hun gikk ut av bakken.

Bråten forteller dagen før VM-debuten at hun ikke har lyst til å skuffe laget.

BEST UNDER PRESS: Bråten sier at jo mer nervøs hun er, desto bedre. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Selv om jeg på en måte gjorde det da jeg datt i Ljubno, men det har jeg lagt bak meg. Så jeg får holde meg på beina.

– Jeg tenker at det er en grunn til at jeg har fått lov til å være med. Og så får jeg bare gjøre det jeg kan, sier hun videre.

Landslagstrener Christian Meyer sier at VM i Seefeld er en erfaringsarena for Bråten.

– Hvis hun gjør sitt, er det mer enn nok. Så får resten gjøre sitt, så får vi telle opp. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det, sier han til NRK.