– Dette er et i-landsproblem, først og fremst, sier Eirik Myhr Nossum.

– Men dere snakker mye om det?

– Ja, ting går så på skinner, så de små problemene vi har, må vi snakke ganske mye om.

Treneren for allroundlandslaget i langrenn smiler litt.

Samtidig erkjenner han at det er reelle problemer som har oppstått etter at Olympiatoppen nylig endret sine elektroniske treningsdagbøker.

I treningsdagbøkene loggføres nemlig alle treningsdata, og landslagsløperne i langrenn er faktisk kontraktsmessig forpliktet til å holde dem oppdatert.

– Det går ikke særlig bra for min del, den falt ikke helt i smak, så jeg har gått ut i en liten streik nå og fører ikke treningsdagbok. Det er litt behagelig, det også, for det er litt kjedelig å skrive treningsdagbok. Men vi trener bra, så det skal gå fint for sesongen, sier Emil Iversen.

IKKE HELT OVERBEVIST: Didrik Tønseth. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke helt overbevist

Samtidig er han tydelig på at problemet må løses. For mens han er bosatt i Trøndelag, er trener Nossum bosatt i Oslo, og treningsdagboka skal gi treneren innsikt i den daglige treningen.

– Det er et viktig verktøy både for trenerne og utøverne, for å passe på at du ikke biter over for mye eller for lite, påpeker Iversen.

Didrik Tønseth innrømmer at han foreløpig ikke er fornøyd med den nye versjonen.

– Den var veldig bra, den vi hadde. Og alt som er nytt, er skummelt. Foreløpig er jeg ikke helt overbevist, sier han.

Slik forklarer han problemet:

– Det er greit å få ført inn, men å få hentet ut data som vi gjorde på den gamle måten, er litt mer vrient. Addisjon tror jeg at jeg skal være brukbar på, men jeg har ennå ikke funnet ut hvor mange timer jeg trente i september. Kanskje jeg finner det ut i løpet av oktober, sier han sarkastisk.

Eirik Myhr Nossum håper på en snarlig løsning.

– Vi håper det ikke er sånn i så mange uker.

BEKLAGER: Fagsjef ved Olympiatoppen, Else-Marthe Sørlie-Lybekk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Beklager problemene

Fagsjef ved Olympiatoppen, Else-Marthe Sørlie-Lybekk, beklager sterkt problemene som har oppstått etter innføringen av den nye treningsdagboken.

Hun forklarer feilene med at Olympiatoppen måtte bytte teknisk løsning tidligere enn planlagt.

– Den gamle løsningen fra de forrige utviklerne var skrevet på et kodespråk som ikke fungerte på mange plattformer lenger. Da fant vi ut at det var bedre å ha en halvgod løsning enn å ikke ha en løsning i det hele tatt, sier hun.

Men en uke etter at det nye systemet ble tatt i bruk, opplever brukerne fremdeles problemer med den nye versjonen. Ifølge Sørlie-Lybekk er det rundt 40.000 registrerte brukere av treningsdagboken, selv om ikke alle disse bruker dagboken daglig.

– Vi jobber hardt for å fikse «bugs» og for å utbedre det som mangler.

– I løpet av en uke håper vi å være i mål med de viktigste tingene. Da skal man kunne bruke den som man skal og bør, forteller Sørlie-Lybekk.