Olsbu Røiseland er verdens raskeste skiskytter tross mystisk skade: – Nesten vanskelig å tro

– Det er nesten litt vanskelig å tro, sier langrennstreneren til skiskytterne, Sverre Waaler Kaas.

Marte Olsbu Røiseland avslutter en fantastisk uke i Østersund som dronninga i sporet. Hun var raskest av samtlige på begge de individuelle konkurransene (sprint og 15 kilometer) og sørget for norsk tredjeplass på singel blandet-stafetten.

I tillegg gikk hun en lynrask ankeretappe da de norske skiskytterkvinnene tok sin første verdenscupseier i stafett på sju år.

FORBUD: Olsbu Røiseland får egentlig ikke lov til å løpe, men løp likevel litt da hun varmet opp til stafetten i Østersund. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Hun har jo gått fortest på alle løpene hittil i år, så nå er hun best i verden, sier Waaler Kaas.

Dét til tross for at 29-åringen fra Froland har slitt med en mystisk skade som hemmer henne i treningsarbeidet i snart ti år.

Begynner å lure

– Jeg har slitt med å løpe i veldig mange år. Så har vi aldri helt funnet ut av hvorfor, men jeg har hatt litt vondt i hofta og litt vondt i kneet, forteller Olsbu Røiseland.

Ferske MR-bilder viser at det er en slitasjeskade i hoften som gjør at hun har måttet trene alternativt og unngått løping det meste av karrieren. I sommer forverret problemene seg, og hun måtte blant annet stå over landslagssamlinger og i stedet trene alene på snø i svenske Torsby.

Før årets sesong fikk hun beskjed om at hun måtte kutte ut løpingen helt om hun ville fortsette som skiskytter.

– Jeg har lært meg at jeg må bli god på andre måter enn hva som kanskje er anbefalt, forklarer hun.

IMPONERT: Trener Sverre Waaler Kaas mener Olsbu Røiseland er best i sporet av samtlige skiskyttere i verdenscupen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Kanskje er det nettopp derfor Olsbu Røiseland er i sitt livs langrennsform.

– Hennes alternative treningsopplegg kan kanskje være en fordel. Det er jo litt spennende da, fordi hun trener såpass annerledes fra mange andre som kan variere litt mer, og de begynner å lure på: Hva er det hun gjør som gjør treningen så ekstra bra?, sier Waaler Kaas.

Det samme tror NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– Jeg er veldig imponert. Hun har måttet trene alternativt, og kanskje har hun til og med blitt bedre av å trene på en litt annen måte. Det er kun små detaljer som skal til for å bli enda litt bedre på ski.

Overbeviste herretreneren

Slitasjeskaden gjør at Olsbu Røiseland har måttet trene mindre enn lagvenninnene, og nesten alle hardøktene hennes har vært skøyting fordi hun ikke kan løpe. Derfor har hun fokusert på å ha høyest mulig kvalitet på enhver treningsøkt.

VAR SKEPTISK: Egil Kristiansen er en forkjemper for løpetreninger. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Men ikke alle har vært overbevist om at et alternativt treningsopplegg uten løping er noen suksessoppskrift. Olsbu Røiseland forteller at særlig herrelagets langrennstrener, Egil Kristiansen, har vært skeptisk.

– Han er jo veldig på at man må løpe og løpe og løpe. Så det er veldig kult å bevise at man ikke alltid trenger å løpe hele tiden for å ta steg, sier hun og smiler bredt.

Og selv Kristiansen har latt seg imponere av 29-åringens sesongstart, selv om han fortsatt mener løping som basistrening er en viktig del av norsk langrenns og skiskytings suksesshistorie.

– Marte har vist at det går an å utvikle seg uten så veldig mye løping. Det viser hva som bor i Marte. Det blir ofte en utfordring å få motiverende nok økter om man har noen begrensede faktorer som ikke å kunne løpe. Men Marte har som sagt vist at det går an, og hun bør være et eksempel for andre som også har en skade, skriver han i en SMS.