Oliver (15) med bilavtale: – Det har ikke gått helt opp for meg

– Det er morsomt å få denne sjansen, sier Oliver Solberg til NRK.

Sponsoravtalen innebærer at 15-åringen får tilgang til egen bil.

Nå kan han kjøre en Peugeot 208 i løp, samt at han får hjelp til deler i tillegg til et pengebeløp.

Avtalen strekker seg over tre år, og gir en økonomisk trygghet for Solberg i satsingen.

– Han har et team som skal driftes, så noen kroner er det, bekrefter Irene Schwabe i Bertel O. Steen.

Støtten gjør at han skal kan satse på rally i klassen R2.

– Nå blir alt litt mer ordentlig, sier 15-åringen.

Dansing og radiostyrt bil

Oliver Solberg har hatt en fantastisk start på karrieren bak rattet.

START: Petter og Pernilla Solberg med sønnen Oliver under VM-stevnet i rallycross på Hell i juni. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I april tok tidenes yngste rallycrossfører sin første pallplass, og en drøy måned senere gikk unggutten helt til topps.

Petter Solberg var ikke i nærheten av det samme da han var like gammel.

– Da kjørte jeg radiostyrt bil hjemme på jordet. Jeg bygget biler for mamma og pappa i bilcross og drev litt med dansing, sier Petter Solberg.

Sønnens nye avtale vil gjøre en enorm forskjell, mener rallyprofilen Andreas Mikkelsen (28).

Avtalen er ikke formelt signert, men partene er altså enige.

– Dette er en kjempeforskjell. Det er vanskelig å bli god i motorsport. Man trenger hjelp finansielt, og noen som backer deg. Nå kan han konsentrere seg om å bli verdens beste til å kjøre bil, sier Mikkelsen til NRK.

Startet i juni

Under VM-runden i rallycross i juni fikk Oliver Solberg for første gang vite om interessen.

– Han som hjelper pappa med sponsorer fortalte det til meg under et løp. Jeg fikk vite at de ønsket en avtale, og ville møte meg. Så har alt gått veldig fort, sier 15-åringen.

Under den neste VM-runden, i Höljes 30. juni, kom det et tilbud på bordet.

– Jeg løp rundt og så på rallycross, også kom de med et tilbud. Det var en veldig bra avtale. Jeg kunne ikke takke nei, sier Oliver Solberg.

– Hva tenker du når du får dette tilbudet selv om du er 15 år?

– Det føles ikke så rart. Men det er stort for meg å få en sånn avtale. Jeg har ikke skjønt det helt ennå, sier Oliver Solberg og smiler.