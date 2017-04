Solberg jr. på pallen: – Nesten verdenssensasjon

– Dette er nesten en verdenssensasjon. Han er 15 år, og dette er hans første løp. Jeg er imponert! sier bilsportveteranen Tommy Rustad.

Han jobber denne helgen i teamet til Oliver Solberg, og har fulgt 15-åringen tett.

Den 15 år gamle sønnen til Petter Solberg har skaffet seg latvisk lisens for å bli tidenes yngste fører i rallycross. Han deltok i RallyX Nordic-serien i Skien, og der ble han til slutt nummer tre i finalen bak svenskene Oliver Eriksson og Thomas Bryntesson.

Etter løpet var unggutten svært godt fornøyd.

– Jeg fikk en veldig bra start. Jeg prøvde å henge på Oliver Eriksson, men han var altfor rask, sier en smilende og strålende fornøyd Solberg jr. til SVT.

Imponerte

BILGALE: Petter og Oliver Solberg var sammen på premieren av bilfilmen Fast and Furious 8 tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De tre kvalifiseringsrundene lørdag gikk hardt ut over bilen til pappa Petter. Først holdt døra på å falle av, deretter bakluka, og i den tredje kvalifiseringsrunden var han nær å snurre rundt da bakskjermen spratt av.

Også i semifinalen forsvant en bakskjerm.

Likevel gikk det fort. Solberg var raskest av alle i kvalifiseringen, og kom seg til slutt helt til finalen.

Der fikk han en kanonstart fra tredje startposisjon, og han kom seg raskt opp på andreplass. Men slutten tapte han en plass slik at han likevel ble nummer tre.

– Jeg har testet bilen en del tidligere. Det er nytt, men jeg synes det har gått bra. Jeg har kommet raskt inn i dette, sier Solberg.

NÆRE PÅ: I den siste kvalifiseringsrunden lørdag var Oliver Solberg så nær å snurre rundt. Bakskjermen fløy av, men Solberg kjørte videre. Foto: SVT

Pappa ikke til stede

Samtidig som Oliver Solberg kjempet om seieren i Skien, har pappa Petter kjørt kvalifiseringer i VM-runden i Portugal.

Der ble han nummer to i begge lørdagens runder, og han ligger dermed godt an til å kjempe om seieren på banen der han har to seire de siste tre årene.

Likevel var han svært opptatt av å følge sønnen som kjørte finalen i Norge kort tid etter at pappa kjørte i Portugal.

Oliver Solberg forteller at han har hatt kontakt med pappa Petter flere ganger lørdag.

– Jeg har bedt om tips til bilen og slike ting, forteller Oliver til SVT.

Tommy Rustad er en av mange i bilsport-miljøet som lot seg imponere over Solberg jr. Han mener at selv om bredden blant dem som var med på løpet i Skien ikke var veldig stor, så var det svært høyt nivå blant de aller beste.

Nettopp derfor rangerer han prestasjonen høyt.

– Oliver er allerede ganske komplett, har god teknisk forståelse. Han har automatikken i kroppen for alt det som skjer inni bilen. Dessuten har han en vinnerskalle så vi nesten må holde ham nede, sier Rustad.