OL-vinner utestengt i åtte år etter at dopingprøve ble knust med hammer

Det bekrefter Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i en pressemelding fredag.

– Jeg visste at avgjørelsen skulle komme i dag, og jeg sitter og leser saken nå faktisk. Jeg regnet med at dommen skulle være klar etter at jeg var ferdig på trening, sier Norges store svømmestjerne Henrik Christiansen til NRK.

– Du har sjeldent hørt om noe så voldsomt. At dette får konsekvenser, skulle egentlig bare mangle. Det er spikeren i kista for karrieren hans, tror jeg. Åtte år er en av de hardeste straffene, men så er det et såpass grovt brudd på reglementet, da.

HENRIK CHRISTIANSEN: Den norske svømmeren har fulgt med på saken. Han synes straffen er på sin plass. Foto: Ng Han Guan / AP

– Åtte år, ja?

Sun fikk i september i fjor besøk av dopingkontrollører i sitt eget hjem og avga en blodprøve. Da kontrollørene ville forlate huset oppsto det uenighet. Kineseren ble anklaget for å ha knust en dopingprøve med hammer. Slik forklarte han saken selv:

– Dette hadde aldri skjedd om kontrollørene hadde opptrådt profesjonelt og vært i stand til å identifisere seg. Da hadde vi ikke vært her i dag. De var ikke i stand til å identifisere seg. Hvordan kunne jeg da gi dem prøven min? sa Sun.

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) frikjente først Sun, men Verdens antidopingbyrå (Wada) anket avgjørelsen.

Nå må kineseren holde seg unna bassenget i åtte.

– Åtte år, ja? Jeg husker selvfølgelig den episoden. Han har blitt tatt for noe før også. Den gangen ble det en mild dom, og du husker kanskje at det ble mye oppstyr i VM hvor flere ikke ville dele pallen med han, sier NRKs svømmeekspert, Aleksander Hetland.

– Det er bra at de slår så hardt ned på det. Det har nok også sammenheng med at han har svin på skogen fra før. Nå er Sun ute. Han er ferdig. Han har vært den beste langdistansesvømmeren i lang tid, men nå er det over, legger Hetland til.

Sun har blant annet tre OL-gull og ni VM-gull på merittlisten. 28-åringen er en folkehelt i Kina. Til gjengjeld er han upopulær i deler av det internasjonale svømmemiljøet og blant konkurrentene. Det kan du se i videoklippet under:

Wada fornøyde

Wada-direktør Olivier Niggli sier i en uttalelse på organisasjonens nettsted at de bruke tid på å lese dommen i sin helhet, men at de er fornøyde.

– Wada bestemte seg for å anke FINAs frikjennelse etter å ha nøye vurdert og senere konkludert med at det var en rekke punkter som kunne bryte med Wada-koden.

– Dagens CAS-kjennelse bekrefter at våre bekymringer var reelle og det er et betydelig resultat. Vi må nå få tid til å gjennomgå beslutningen i sin helhet, sier Niggli.