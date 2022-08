OL-skyttaren vart skotredd: – Du kvir deg for smellet

Woods fikk ellevilt tilbud fra LIV-touren

LIV-direktør Greg Norman sier at golfikonet Tiger Woods sa nei til et tilbud på rundt 7 milliarder kroner for å delta på den omstridte touren.

Woods har hele tiden vært klar på at han fortrekker PGA-touren framfor den saudifinansierte touren LIV. Under British Open nylig sa han at de som tok overgang til LIV hadde «vendt ryggen til PGA-touren».

Mandag kveld kom det fram at han har takket nei til et svært lukrativt tilbud fra LIV-touren. Turneringsdirektør Norman avslørte i et intervju med Fox News at Woods takket nei til et beløp som han omtalte som «rundt 700-800 millioner dollar».

700 millioner dollar er 6,7 milliarder kroner. Norman sier imidlertid at tilbudet ble forelagt Woods før han ble direktør, og det er ikke kjent akkurat når den amerikanske stjernen takket nei. (NTB)