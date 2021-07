Detaljene som skaper reaksjoner – mener gullvinneren bryter reglene

– Hun bryter regelverket slik det står i papirene. Det er helt klart brudd på regelverket, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen til NRK.

NRK har vært i kontakt med flere kilder i det norske skyttermiljøet som er klare på at Yang holder våpenet på en ulovlig måte.

Også landslagstreneren har sett bildet av Yang Qian fra finalen i 10 meter luftrifle, og han er klar på at hun bryter to regler.

Nesen er i kontakt med diopterforlengeren (siktet).

Venstre og høyre hånd er i kontakt.

– Det gjør at stillingen blir enda mer stabil. Det er ikke lov, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

– Klar fordel

Ola Lunde er tydelig på at den kinesiske skytteren har en klar fordel av å ha flere «støtteflater». På den måten blir stillingen mer stabil.

– Det virker som om hun folder hendene, det er i alle fall kontakt. Hun har en fordel av det. Hvis du ser på de andre skytterne er det stor avstand mellom høyre og venstre hånd, sier Lunde.

AVSTAND: Kinas mannlige skytter i lagkonkurransen, Yang Haoran, hadde tydelig avstand mellom hendene. Foto: ANN WANG / Reuters

TETT: Yang Qian har ingen avstand mellom høyre og venstre hånd. Foto: ANN WANG / Reuters

– Hvis du ser på nesen, ser du at det kommer en forlengelse ut. Jeg vet ikke om det er en stor fordel, men det er ikke i henhold til reglementet, sier Ola Lunde.

– Jeg har sett det før, det er mange som tøyer regelverket, sier landslagssjef Berg-Knutsen.

Mary Carolynn Tucker tok sølv i lagkonkurransen bak Kina tirsdag, og sier at hun bruker lignende utstyr.

– Men det er ikke mange som bruker det, sier Tucker til NRK.

– Snakk med juryen. Jeg vil ikke kommentere det, sier lagkamerat Lucas Kozeniesky til NRK, tydelig skuffet over at gullet glapp.

Snøt Norge for bronsen

Den norske landslagstreneren understreker at Yang er en verdig vinner, men at hun ikke følger reglene. I lørdagens individuelle konkurranse endte Jeanette Hegg Duestad på fjerdeplass. Med Yang ute av konkurransen hadde Duestad tatt bronse for Norge.

– Burde det vært strengere dømming?

– Vi konsentrerer oss om oss selv, svarer Berg-Knutsen.

– Det står om norsk bronse.

– Ja, det gjør det. Vi kan ikke annet enn å stole på at juryen gjør sin jobb.

– At de bryter reglene er én ting, jeg vet ikke hvor mye det har å si. Hun skyter vanvittig godt i finalen og i dag. Det er ikke mer å si om det, sier Duestad til NRK.

– Det sitter to dommere 20 meter unna, og de har ingen mulighet til å kontrollere ting. Det burde ha vært tatt opp på et nivå der man går gjennom stillinga på en helt annen måte, mener Ola Lunde.

EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Samtidig er det vanskelig å være jury. De sitter langt unna, og burde fanget opp dette på et tidligere tidspunkt, på treningen. Det er ikke heldig at det skjer, sier Berg-Knutsen.

Fnyser av kritikken

Tirsdag fulgte Yang opp med nok en gullmedalje, denne gangen i lagkonkurransen.

– Jeg er veldig glad for å ha tatt to gull, og takker Kina for all støtten, sier Yang til NRK gjennom sin tolk på arenaen.

NRK viste henne bildet fra lørdagens konkurranse, men den doble OL-mesteren fnyser av kritikken.

– Jeg gjorde ikke noe feil. I kvalifiseringen er det dommere som sjekker utstyret hele tiden, så dette er feil, sier Yang til NRK gjennom en tolk.

NRK har kontaktet både juryen og det internasjonale skytterforbundet for en kommentar. Ingen av dem har besvart NRKs forespørsel.