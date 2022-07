Konkurrerer for første gang: – Det er smellene som er artig

På lørdag går startskuddet for landets største skytterstevne.

Etter et opphold på to år grunnet pandemien, skal tusenvis av skyttere i alle aldre og nivåer samles for å finne ut av hvem som er den beste skytteren.

Skyting er landets tredje største breddeidrett.

Men nå sliter de med frafall og rekruttering.

Etter to år med pandemi er det klart for Landsskytterstevne (LS) igjen. Denne gangen i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Størst nedgang blant unge

Unge flykter fra organisert idrett. Det merkes også i skytesporten.

Landsskytterstevnet har brukt å ha ca. 1000 deltakere under 18 år. I året er tallet 450.

– Det er omtrent 50 prosent færre påmeldte i ungdomsklassen enn på Evje i 2019.

Det sier Jarle Tvinnereim, generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Totalt skal under 3000 deltakere skal konkurrere på årets landsskytterstevne.

Det er det laveste antall deltakere på 46 år.

Jarle Tvinnereim, generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Skyting (sport) Foto: Dag Aasdalen / NRK Ekspandér faktaboks Skytesport er et samlebegrep for konkurranseskyting med gevær eller pistol.

Det er flere forbund og organisasjoner innenfor denne sporten.

Norges Skytterforbund, NSF, organiserer internasjonal sportsskyting i grenene som står på det olympiske program.

Det vil si rifleskyting, pistolskyting, leirdueskyting og viltmålskyting.

Det frivillige Skyttervesen, DFS, er den største organisasjonen.

Landsskytterstevnet er Det frivillige Skyttervesens mesterskapskonkurranse i baneskyting og feltskyting med rifle. Litt historie I Norge ble Det bergenske Skydeselskab stiftet i 1769.

Den første sentralorganisasjonen kom i 1923 (Norsk avdeling av Den internasjonale skytterunion), i 1925 ble Norges Sportsskytterforbund stiftet, og i 1928 Norges Miniatyrskytterforbund. Det var også et skytterutvalg i Arbeidernes Idrettsforbund.

I 1946 ble disse organisasjonene slått sammen til det nye Norges Sportsskytterforbund, nå Norges Skytterforbund.

NM er arrangert fra 1929.

Sportsskyting ble OL-idrett i 1896 og har siden vært med i alle sommer-OL unntatt i 1904 og 1928. Kilde: SNL per 24.07.22

Håper Landsskytterstevnet kan endre trenden

Pandemien får mye av skylden for frafall og lav rekruttering.

Instruktør Anders Jakobsen Bodø Østre skytterlag sier de likevel har flere nye ungdommer som skal prøve seg på landsskytterstevnet.

– Det har vært positiv utvikling, blant annet ved siste skyteskole i fjor. Nå har vi flere nybegynnere som skal skyte for oss nå på landsskytterstevnet.

Han håper stevnet kan føre til oppmerksomhet og en økende interesse.

– Dette er jo ett av toppmålene for de som driver med skyting.

– Hva kan man gjøre for å øke andelen?

– Vi arrangerer skyteskole. Og så må man bli dratt inn i fellesskapet, sier Jakobsen.

Han har selv sørget for å rekruttere sine egne sønner.

Landsskytterstevnet Foto: LJOMOK / Store Norske Leksikon Ekspandér faktaboks Landsskytterstevnet er Det frivillige Skyttervesens mesterskapskonkurranse i baneskyting og feltskyting med rifle.

Konkurransen er arrangert siden 1893 og samler årlig mange tusen skyttere på alle nivåer fra hele landet.

Hovedøvelsen er baneskyting på 200 eller 300 meter med grovkalibret rifle.

Vinneren tildeles kongepokal og kåres til skytterkonge eller skytterdronning.

Konkurransen hadde et opphold i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien. Kilde: SNL per 24.07.22

– Kjenner bare litt rekyl

Marcus Jakobsen (14) skal konkurrere for første gang til helga. Han har drevet med skyting i fem år og er på andreplass i innendørsskyting.

– Det er veldig gøy. I starten var det litt skummelt. Men nå går det helt fint. Jeg kjenner bare litt rekyl.

Han gleder seg til Landsskytterstevnet, men merker at dette ikke er like vanlig som fotball blant kompisene.

– Det er ikke så mange som holder på. Det kan fort bli litt kjedelig på trening. Men det er gøy.

Oppfordringen er klar:

– Meld dere på skyteskolen i høst og bli med på treninger utover vinteren. Bli med! Det er gøy.

Bror Albert Jakobsen (13), som har drevet med skyting siden han var 9, er enig med storebroren. Det er gøy, men også han ønsker seg flere kompiser hit.

– Hva er artig med skyting, Albert?

– Smellene.

Landsskytterstevnet i 2022 skal være på Bestemorenga i Bodø fra 30. juli til 5. august.