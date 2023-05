OL-mesteren hånes etter ny stevne-exit

Verdensmester Fred Kerley, som har bjeffet mot Jacobs tidligere i vår reagerte raskt.

Tre latter-emojier var det første han ville dele.

Kerley har hele tiden stilt seg til disposisjon. Verdensmesteren ønsker å slå Jacobs. Da årets første Diamond League-stevnet ble arrangert i Doha, sa han dette:

– Dersom det skjer, vinner jeg. Kommer han til å møte opp? Det vet jeg ikke.

I Rabat denne helgen var det egentlig klart for den etterlengtede duellen, men Jacobs trakk seg altså igjen. 28-åringen har ikke stilt opp i et eneste Diamond League-stevne siden OL-gullet i 2021.

Friidrettsnettstedet Citius Mag skriver at det er femte gangen Jacobs står over en konkurranse mot fjorårets verdensmester Fred Kerley det siste året:

Kip Keino Classic i Kenya i 2022

Diamond League i Eugene i 2022

Diamond League i Roma i 2022

VM-finalen i Eugene i 2022

Diamond League i Rabat i 2023

Dobbel verdensmester med nådeløs melding

Nylig kritiserte Kerley sin italienske rival for ikke å være en «real dog», noe Jacobs besvarte med å si at løven ikke snur seg når en liten hund bjeffer.

Han fant også frem saltbøssen og delte et bilde fra OL-finalen i Tokyo med teksten: «Når du vil, hvor du vil. Men husk: Da det gjaldt, endte det slik».

OL I TOKYO: Marcell Jacobs (t.h.) vant foran Fred Kerley (til venstre) og Andre De Grasse. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Dobbel verdensmester og olympisk mester på 4x400 meter, David Verburg, er veldig lite imponert over historikken til Marcell Jacobs.

Gjentatte ganger har han gått ut mot italieneren i sosiale medier. Først da Jacobs tilsynelatende var skadet etter å ha mistet EM-gullet innendørs til landsmannen Samuele Ceccarelli, så etter at han trakk seg fra stevnet i Rabat.

«Pullout game so strong his kid probably adopted», skrev Verburg. Det kan løst oversettes til at «Han er så god til å trekke seg (ut) at ungen sannsynligvis er adoptert».

VM-sølvvinner og Citius Mag-affiserte Jasmine Todd mener Jacobs må være kongen av «stikkball».

LAGSPILLER: David Verburg har tre internasjonale stafettgull på 400 meter med USA. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Synes han får for mye tyn

Even Meinseth, Norges raskeste mann, synes jevnt over at Jacobs har hatt gode grunner til å melde forfall:

– Ja, det stemmer at dette er femte gangen han ikke stiller, men fire av gangene var i fjor, og da var han skadet. Han hadde en veldig amputert sesong, og de skadeproblemene var reelle, sier nordmannen.

NYANSERER: Even Meinseth. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sprinteren er enig i noe av kritikken mot Jacobs, men han tar ham likevel i forsvar.

– Synes du han får for mye tyn?

– Ja, absolutt. Han kan ikke noe for at han har vært mye skadet. Det hadde vært noe helt annet dersom han løp konkurranser mot andre enn Kerley, men han gjør jo ikke det. Han har ikke konkurrert i det hele tatt, poengterer Meinseth.

Mulig duell til uken

Jacobs hevder selv at det ikke er en skade som holder ham borte fra helgens Diamond League-stevn, men et problem som oppstod etter at han tråkket feil. OL-vinneren forteller at han er i sterk fysisk og teknisk form, men at duellen må utsettes:

– Jeg blir tvunget til å droppe den første 100-meterduellen mot Kerley i Rabat, som jeg virkelig gledet meg til, på grunn av en nerve i klem som jeg håper å få orden på raskt.

Italieneren skal etter planen møte Kerley til ny duell i Diamond League i Firenze 2. juni.

PS: Se Diamond League fra Rabat på NRK fra klokken 20.00 søndag. Jakob og Filip Ingebrigtsen løper klokken 21.11.