Okparaebo tar pause: – Vil finne ut hva jeg ønsker videre

Det skriver sprinteren på sin hjemmeside, dagen etter at hun ikke tok vare på sin aller siste sjanse i jakten på en VM-billett.

Lørdag var hun åtte hundredeler unna kravet på 100-meteren. Okparaebos siste håp om å få stille på startstreken i London-VM ligger i at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) inviterer henne til mesterskapet, men den eventuelle invitasjonen vil hun si nei til.

VIL GJØRE NOE ANNET: Her er Ezinne Okparaebo i aksjon under EM i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– I går var siste muligheten for å ta VM kravet, og det gikk dessverre ikke. Jeg ønsker kun å dra ved å ha klart kravet og når dette ikke gikk så tok både jeg og trener en beslutning der og da om at VM får gå i år uten meg, skriver Okparaebo på sin hjemmeside.

Tar pause

– Jeg har deltatt på samtlige seniormesterskap siden jeg var 20 år og i år var det bare ikke meningen. Jeg gleder meg nå til en liten pause for å finne tilbake til gleden, finne ut hva jeg ønsker videre og bruke tid med de jeg er glad i og gjøre andre ting som jeg finner glede i, fortsetter hun.

28-åringen har ikke maktet å komme seg under tiden 11,26 denne sesongen. Hun fikk et siste forsøk under et stevne i engelske Loughborough, men det gikk ikke fort nok.

– Kommer sterkere tilbake

BUL-løperen har vært med i hvert senior-VM siden 2009.

– Samtidig ønsker jeg å takke de som har støttet meg gjennom alt dette, familien, venner, fans, klubben min og sponsorer. Det er ikke alltid man ser det når man står midt i det, men jeg har troen på at det er en mening med alt. Du skal aldri avskrive Ezinne, kommer sterkere tilbake, avslutter hun.