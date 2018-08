Selv om 100-meteren i EM ikke ble noen suksess for Ezinne Okparaebo, så har årets sesong endelig vært en opptur for 30-åringen.

– For et år siden visste jeg ikke om jeg skulle holde på med friidrett en gang, så bare det å være her er et steg videre, sier hun.

Til NRK garanterer hun at vi får se 30-åringen på friidrettsbanen også neste sesong.

– Jeg holder fortsatt på, så ja, jeg skal satse videre.

Hadde løpt finale med årsbeste

Hvis hun hadde løpt på årsbeste i semifinalen (under 11.24) ville det holdt til finalebillett. Slik gikk det ikke, men hun tror at det er fullt mulig å komme ned mot – og under – 11-tallet i fremtiden.

– Ja, hvorfor ikke? Det er jo et mål, men det er ikke noe jeg går og tenker på hver dag. Men jeg håper fremgangen fortsetter, sier hun.

Nå venter mest sannsynlig 200 meter for den norske sprinteren.

– 100 er hovedøvelsen min, så 200 blir mer en bonus. Jeg har ikke trent så mye på 200, men vi får se. Jeg tror jeg stiller til start, men jeg har ikke så store forventninger, sier hun.

RØK UT: Ezinne Okparaebo kom på 7. plass i sitt semifinaleheat. Du trenger javascript for å se video. RØK UT: Ezinne Okparaebo kom på 7. plass i sitt semifinaleheat.

Snakket til seg selv

Den norske sprinteren åpnet bra på 100-meteren, men slakket av mot slutten. Det endte til slutt med 7. plass, på tiden 11.37.

– Jeg håpet på bedre, men det var sånn det var i dag, sa hun rett etter løpet.

Hun forteller at hun begynte å snakke til seg selv underveis i løpet.

– Det er jo det man ikke skal gjøre, men jeg begynte å snakke til meg selv. Jeg sa slapp av, og bare løp. Men det er fort gjort å tenke at de andre kommer fort bakfra når man har så god start, sier hun.

BRA START: Okparaebo lå godt an, men klarte ikke holde tempoet oppe mot slutten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Skuffet Quarcoo

For mennene vant Jonathan Quarcoo sitt forsøksheat i går, men i semifinalen ble det tyngre for det norske stortalentet.

21-åringen bommet litt i starten, og klarte aldri hente seg inn igjen på 100-meteren.

Tiden ble bare 10.45, langt bak hans personlige beste.

– Det er ikke helt konge, akkurat. Det er ikke fryktelig bra. Jeg hadde håpet og trodd at jeg skulle løpe raskere enn det, men det var likevel en kjempeopplevelse å løpe her, sier Quarcoo til NRK rett etter løpet.

Nå håper han på revansje på 200 meter.

– Det kommer en ny sjanse på 200-meteren i morgen. Det er den jeg har tenkt mest på før dette mesterskapet, sier han.