Offensiv Fagermo gjør flere endringer i VIF

53-åringen møter NRK på sin nye hjemmebane i Oslo. Han anslår at han kun har sovet fire timer om natta etter at han tok over Vålerenga for en drøy uke siden.

Dette er en jobb han skal gå inn i med «hud og hår», som han sier.

– Jeg har ingen plan B, innrømmer Dag-Eilev Fagermo.

– Det har jeg fått kritikk for mange ganger, at «Fagermo ikke har noen plan B». Jeg har en plan A og så er det om å gjøre å gjøre plan A bedre til enhver tid. Så spiller det ikke noen rolle for meg om motstanderne vet det. Er du god nok ,så vinner du, sier han selvsikkert til NRK.

Fagermo har allerede gjort flere konkrete endringer.

– Med en gang vi kom på treningssamling i Portugal, tok jeg tak i seks til sju tiltak for å profesjonalisere driften rundt spillergruppa. Slik at vi kan være helt i toppen i nordisk målestokk når det gjelder å trene både riktig og best.

Her er fire av tiltakene:

Felles frokost

Fysisk trener

Trening med GPS-sporing

Mer fotballspesifikt treningssenter

– Jeg har fått på plass et par andre ting også, som jeg ikke nødvendigvis har lyst å si i media, sier han.

FAGERMO-FOTBALL: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo sier han ikke har noen plan B. Foto: NRK

Tett program

Fagermo har altså, om ikke bygget om, så i hvert fall endret treningssenteret til klubben.

– Det er en veldig bra gym her, men den er ikke funksjonell nok. Jeg vil ha en mer fotballspesifikk gym, forklarer Fagermo.

Den nye Vålerenga-treneren kjører et tett program. Det startet med at han reiste rett fra pressekonferansen, der han ble lansert som trener, til Gardermoen og videre på treningsleir i Portugal.

Torsdag reiser Vålerenga til Spania og Marbella.

RETT MANN: Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen mener Fagermo kan føre VIF tilbake til toppen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Litt fotballnerd og litt sær

Egil «Drillo» Olsen, som selv har vært både Vålerenga-spiller og -trener, mener Fagermo var rett mann til jobben som ny VIF-trener.

Han har likevel én innvending.

– Personlig er jeg ikke så glad i trenere som er hektet opp i en bestemt formasjon. Det mener jeg er mer spilleravhengig. Jeg vet at han sverger til 4-3-3. Men jeg har hatt såpass mange diskusjoner med ham at jeg vet han er fotballfaglig dyktig. Han er litt fotballnerd og litt sær, men hvem er vel ikke det som trener, spør han med et smil om munnen.

– Det dreier seg om å vinne fotballkamper, og begynner Vålerenga å vinne fotballkamper igjen, kommer publikum. Det tror jeg Dag-Eilev er rett mann til. Han er en dyktig trener og jeg har stor respekt for det han har gjort i Odd, sier «Drillo».

NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg mener det er viktig å gi den nye VIF-treneren litt tid.

– En 5.-plass er godt nok i år. Ronny Deila fikk veldig god tid på et veldig ambisiøst prosjekt, sier han og peker på det han mener er trenerens største utfordring:

– Han må få Vålerenga-spillerne til å skjønne hvilket system de skal spille. Det var det han lyktes så godt med i Odd. Der visste alle spillerne hvilke roller de hadde i laget.

TRENGER TID: NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg vil gi Fagermo tid til å gjennomføre endringer. Foto: Jan Kåre Ness

Mer «Fagermo-fotball»

Den tidligere Odd-treneren bekrefter at han har tatt med seg hovedelementene fra sin egen trenerfilosofi inn i arbeidet med sin nye klubb.

Det vil altså si 4-3-3 og det som er blitt kalt «Fagermo-fotball».

– Det blir 4-3-3. En blåkopi vil det aldri bli fordi spillerne har sine egne styrker og svakheter, og det vil påvirke spillestilen noe. Men retningslinjene og helheten i hvordan det skal spilles, den vil være 4-3-3 og det jeg stod for, sier han.

– Du er jo en tydelig leder, og en som ikke er redd for å fyre litt mot andre. Er det den Dag-Eilev Fagermo vi får se i Vålerenga også?

– Det er det sikkert. Fotball er følelser, fotball skal være følelser. Det er underholdning. Det er klart at jeg har stor «passion» og stort engasjement. Hvis ikke, hadde jeg ikke holdt på med dette her, sier Vålerenga-treneren.