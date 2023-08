Manchester City - Arsenal 1-1 (1-4 etter straffer)

– Jeg tror dette betyr mye psykologisk inn mot Premier League-sesongen, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb etter Arsenal-seieren.

Sett med norske øyne var det knyttet stor spenning til gigantduellen mellom Haaland og Ødegaard i søndagens Community Shield-oppgjør.

Mens en brennhet Haaland satte ny Premier League-rekord forrige sesong med sine 35 mål, herjet tidvis kaptein Ødegaard for Arsenal, som lenge kjempet om ligagullet.

Tiden vil vise om de to norske stjernene kan følge opp suksessen, men vi kan i hvert fall slå fast at Ødegaard har fått en perfekt start på sesongen – og at han hadde mest grunn til å være fornøyd av de to.

KAPTEIN: Martin Ødegaard ledet Arsenal til en sterk seier. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Kaptein Ødegaard og lagkompisene var best da det hele skulle avgjøres på straffesparkkonkurranse, og nordmannen kunne dermed løfte sitt første trofé som Arsenal-spiller.

– Ødegaard blir historisk i det han blir den første nordmannen som løfter Community Shield-trofeet som kaptein, sa kommentator Kasper Wikestad.

Viste tre fingre

Man kan også slå fast at Haaland hadde en svært rolig dag på jobben. Kraftspissen fra Jæren hadde få touch på ballen og ingen skudd på mål.

Og etter drøye timen var det allerede slutt for City-spissen. Da nordmannen trasket av banen, ble han møtt av høylytt buing fra Arsenal-supporterne.

Haaland svarte med å vise tre fingre mot publikum.

– Erling Haaland lar ingen glemme, skriver amerikanske ESPN på X/Twitter etterfulgt av et latteremoji.

BYTTET UT: Verken Haaland eller Jack Grealish spilte en spesielt god kamp og ble begge byttet ut. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

ESPN og en rekke andre fotballkontoer slår fast at Haaland sikter til den ikoniske trippelen i fjorårets sesong: Seier i Premier League, FA-cupen og Mesterligaen.

Gesten skapte store smil i Viaplay-studioet etter kampslutt.

– Jeg synes det er litt stilig. Arsenal-supporterne tåler at de får et lite stikk tilbake, sier ekspert Lars Tjærnås.

Han er ikke bekymret for Haalands form kort tid før Premier League starter.

– Haaland er litt på etterskudd. Han er litt på minussiden i dag, men det er ikke noe fare. Han kommer til å være sylskarp når han trenger å være sylskarp, sier Viaplay-eksperten.

LØFTET TROFEET: Martin Ødegaard og Arsenal-spillerne med Community Shield-trofeet. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ødegaard sikker fra straffemerket

Storkampen, som ble spilt på en utsolgt Wembley, måtte altså avgjøres på straffesparkkonkurranse etter at det sto 1–1 etter full tid.

Ødegaard åpnet ballet og var iskald fra straffemerket. Den norske kapteinen limte ballen i venstre hjørne.

Iskalde var også Ødegaards lagkompiser som én etter én satte ballen i mål. Og ettersom City bommet to ganger fra krittmerket, kunne kaptein Ødegaard slippe jubelen løs.

– City ga oss det vi forventet, men jeg er i lykkerus. Jeg er sikker på at vi kan oppnå hva som helst denne sesongen. Vi må bare holde fokuset, sier Declan Rice til ITV.

STJERNER: Bukayo Saka og Declan Rice. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Rekordsigneringen Rice ble hentet til Arsenal fra West Ham før denne sesongen. Totalrammen for overgangen skal være på utrolige 1,4 milliarder kroner.

Med resultatet endte Arsenal sin marerittrekke mot City. Londonklubben hadde vunnet bare én av de siste 16 kampene mot City, og de hadde tapt åtte strake før søndagens møte på Wembley.

Vanligvis spilles Community Shield-kampen mellom vinnerne av Premier League og FA-cupen. I og med at City løftet begge trofeene i fjor, fikk Arsenal plass i kampen etter å ha blitt nummer to i serien.