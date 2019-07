Ødegaard klar for Sociedad

De siste ukene har spekulasjonene rundt Ødegaard fotballfremtid rast i internasjonal og norsk press. Nå er det klart at Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til Real Sociedad.

20-åringen har også vært ønsket både i Ajax og Bayer Leverkusen, men valget falt altså til slutt på spansk fotball.

Avtalen som er inngått gjelder uten kjøpsopsjon. Han kan heller ikke spille de fire kampene mot Real Madrid.

På besøk

Ødegaard og hans støttespillere var for en tid tilbake på besøk i Sociedad. Der hadde de blant annet samtaler med sportsdirektør Roberto Olabe.

Nylig ga i tillegg klubbpresident Jokin Aperribay klart uttrykk for at klubben ønsket seg nordmannens signatur.

– Vi har vært i samtaler med ham (Ødegaard) i to-tre måneder. Vi mener han har mye talent og kan styrke Real Sociedad-troppen, så vi håper han kommer hit. Så får vi se om han ønsker det, og om Real Madrid vil la ham gå, sa han til Marca.

Sociedad har så langt i sommer hentet inn Modibo Sagnan, Alex Remiro, Cristian Portu og det svenske stortalentet Alexander Isak. Ødegaard blir dermed signering nummer fem.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gjør som agenten

Landslagsprofilen spilte forrige sesong for nederlandske Vitesse, der han drev meget god reklame for seg selv. Tidligere har han også vært på lån i Heerenveen i æresdivisjonen.

Selv har Ødegaard gjort det klart overfor NTB at han ønsket seg en mer permanent løsning enn han har hatt de siste årene. Et flerårig lån eller et salg har vært 20-åringens foretrukne løsninger.

Ødegaard har også vært tydelig på at han ville ha fotballframtida klarlagt før oppkjøringen til en ny sesong starter.

20-åringens agent Bjørn Tore Kvarme har selv en fortid i Real Sociedad. Det samme har Vadim Demidov.