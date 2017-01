Ødegaard flirte av «wonderboy»-spørsmål

– Jeg er glad, dette er en stor sjanse for meg, sier Ødegaard.

Den norske stjernen smilte nervøst da han tirsdag satte seg ned foran et fullsatt presserom i Heerenveens lokaler.

På podiet foran Ødegaard lå den blå og hvite Heerenveen-drakta. Den viste at supertalentet får draktnummer 17 under låneoppholdet.

FLIRTE: Martin Ødegaard flirte da han fikk spørsmål om stempelet som wonderboy. Foto: Michael Kooren / NTB scanpix

18-åringen har signert en låneavtale som strekker seg over et og et halvt år.

– Jeg ser på dette som en god mulighet til å spille førstelagsfotball. Det gleder jeg meg til. Det har vært mye rykter, men jeg har ikke fått med meg alt. Nederlandsk fotball virker som et veldig bra sted for meg, sier Ødegaard til NRK og legger til:

– I fotball er det aldri noen garantier (for spilletid). Jeg hadde en god prat med klubben, og det virker lovende og de har troen på meg.

«Wonderboy»

En rekke norske og nederlandske journalister og fotografer var til stede på pressekonferansen, noe som viser at nordmannen fortsatt har en høy stjerne i fotballverdenen.

Hele seansen ble svært kort med få spørsmål, men Ødegaard fikk blant annet flere spørsmål om stempelet som supertalent. Da ble det nervøse smilet byttet ut med en litt brydd latter.

– De kaller deg wonderboy. Hva tenker du om det?, spurte en nederlandsk journalist.

– Jeg ser på meg som en normal gutt, sier Ødegaard.

– Men det er vel det de kaller deg?

– Det er opp til andre. Jeg er bare en normal gutt. Jeg tenker ikke så mye på hva andre kaller meg, svarer 18-åringen.

SE VIDEO: Dette sier Martin Ødegaard til NRK etter overgangen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Dette sier Martin Ødegaard til NRK etter overgangen.

– Ville prøve noe nytt

Da Ødegaard fikk spørsmål om hvorfor han valgte å forlate Real Madrid, svarte han:

– Madrid er en veldig bra klubb. Jeg har hatt en strålende tid der, men det er vanskelig å få spilletid der som ung gutt. Derfor vil jeg prøve noe nytt.

For to år siden flyttet pappa Hans Erik Ødegaard til Madrid og Spania da unggutten signerte for Real Madrid. Til NRK røper Ødegaard at faren også blir med til Nederland.

– Pappa skal nok ikke være i Madrid alene, han kommer hit, sier han.

PÅ LÅN: Martin Ødegaard forklarer Heerenveen-overgangen med at han ville prøve noe nytt. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

18-åringen gjennomfører sin første trening med Heerenveen tirsdag ettermiddag. Direktør Luuc Eisenga sier at klubben skal legge alt til rette for at nordmannen lykkes.

– Vi skal gjøre alt for Martin. Vi skal ta alle verktøyene ut av boksen. Vi er sikre på at vi skal utvikle han til en bra spiller, sier Eisenga.

Trener Jurgen Streppel var tydelig på at han ønsket seg Ødegaard i mer enn et halvt år.

– Det er ikke lett å komme inn i ny klubb, nytt land, ny kultur og ny spillestil. Det vil ta et par uker å komme inn på laget, sier Streppel.