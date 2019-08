Nytt skademareritt for Nora Mørk: – Dette er en ny, tøff dag

Nora Mørk har røket korsbåndet

Håndballforbundet bekrefter at Nora Mørk har røket korsbåndet. Det er klart etter undersøkelser av spesialister i Oslo. Hun blir satt ut av spill i 9-12 måneder og mister dermed VM i Japan og trolig også OL i samme land neste sommer.

– Det er bekreftet at fremre korsbånd i venstre kne er røket. Det er en veldig kjedelig nyhet å få, spesielt for Nora. Det vil ta anslagsvis 9-12 måneder før hun er tilbake på banen, sier landslagslege for Håndballjentene, Anne Froholdt i en pressemelding.

Nora Mørk kjempet seg tidligere i år tilbake på håndballbanen etter et avrevet korsbånd i høyre kne. Etter den nye skaden, som oppsto i hennes første offisielle kamp for CSM Bucuresti, venter en ny periode med rehabilitering. Den videre behandlingen vil bli avklart i løpet av de nærmeste dagene.

Mørk lover uansett å gi alt for å komme tilbake nok en gang.

– Dette er en ny, tøff dag. Korsbåndet i mitt venstre kne har røket. Jeg har det ikke så bra nå, men jeg kommer tilbake, uttaler 28-åringen.

– Beskjeden er som fryktet. Det er en svært trist nyhet å få – først og fremst for Nora. Landslagets team vil i tiden som kommer bistå Nora så godt de kan, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.