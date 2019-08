Nora Mørks skadeomfang uvisst. Legen: – Vi krysser fingrene

Nora Mørk (28) var endelig tilbake på banen da hennes CSM Bucuresti møtte SCM Râmnicu Vâlcea i den rumenske supercupfinalen i går.

Høyrebacken har slitt stort med skader de siste årene. I februar i fjor ødela Mørk det fremre korsbåndet i en klubbkamp, noe som satte henne utenfor spill i godt over et år.

Kortvarig glede

I går var hun altså tilbake på banen, men gleden ble dessverre kortvarig. På stillingen 16-14 til Râmnicu Vâlcea etter pause, gikk Mørk i bakken etter å ha forsøkt å finte vekk danske Ann Grete Nørgaard.

Både med- og motspillere forsto umiddelbart at det kunne dreie seg om noe alvorlig. Mørk fikk hjelp til å komme seg av banen.

– Jeg skulle gjerne ha sagt etter kampen at alle var friske og raske. Dessverre kan jeg ikke si det nå. Jeg vet ikke hva som skjedde med Nora, men jeg så henne med tårer i øynene. Jeg håper og ber til Gud om at det ikke er noe alvorlig, sier Mørks lagvenninne Crina Pintea til Gazeta Sporturilor.

På sidelinja ble Mørk undersøkt av Bucurestis medisinske apparat, men svarene på hvor alvorlig skaden er, må hun vente på.

– Vi vet ikke om det er en ordentlig skade. Hun gikk selv etter kampen og hadde ingen hevelse, så det ser ikke så alvorlig ut. Vi må bare se framover, sier pappa og agent Morten Mørk, som har vært i tett kontakt med datteren etter kampen søndag ettermiddag.

– Frykter dere at det kan være en ny korsbåndsskade?

– Nei, det er ingenting som tyder på det, men vi får vite mer i løpet av uka. Hun skal til MR og medisinske undersøkelser i dagene framover. Parallelt holder hun kontakten med det medisinske apparatet til landslaget.

FIKK HJELP: Både med- og motspillere forsto at Mørks skade i den rumenske supercupfinalen kunne være alvorlig. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

– Feil å spekulere

Landslagslege for håndballjentene, Anne Froholdt, sier det er for tidlig å spekulere i om håndball-VM i Japan i desember kan stå i fare for Norges største stjerne.

– Nora pådro seg en skade i kampen i helga. Foreløpig er det for tidlig å si hva det dreier seg om. Det vil bli foretatt MR-undersøkelse i Romania i dag, og før vi vet resultatet av den blir det feil å spekulere i omfanget av skaden. Men vi har dialog med Nora, og krysser fingrene, sier Froholdt til NRK.

En ny, langvarig Mørk-skade kommer eventuelt svært lite beleilig for Thorir Hergeirssons Norge.

Katrine Lunde, Kjerstin Boge Solås og Kari Aalvik Grimsbø er allerede ute av VM med skade, mens både Veronica Kristiansen, Henny Reistad og Amanda Kurtovic er usikre. Stine Skogrand har akkurat begynt å trene seg opp etter fødsel.

Norge spiller en 4-nasjonersturnering i Stavanger i slutten av september. Der venter Brasil, Japan og Argentina.

Det var det høyre kneet som satte Mørk ut av spill hele 2018/19-sesongen. Skaden i går var på det venstre kneet.