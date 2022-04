Nytt problem skapar smerte for F1-sjåførane: – Uhaldbart

Viss du har sett på Formel 1 denne sesongen har du kanskje lagt merke til det.

Bilane susar nedover bana i kjend stil, men denne sesongen har eit nytt problem dukka opp. For medan bilane når hastigheiter opp mot 300 km/t, ristar både bilen og sjåføren aggressivt opp og ned.

«Porpoising» blir det kalla. Det skildrar korleis bilen sprettar opp og ned, etter kvart som marktrykket kjem og forsvinn.

– Dette er den første helga der eg har slite med ryggen, og nesten brystsmerter på grunn av den kraftige sprettinga. Men det er det vi må gjere for å få dei raskaste rundetidene ut av bilen, seier Russell til The Race.

Problemet dukka opp etter at dei nye reglane kom til denne sesongen, og har skapt trøbbel for fleire lag og sjåførar. Spesielt Mercedes, som meiner at sprettinga er grunnen til at dei har hange langt etter dei beste laga til no i år.

Enkelt forklart skapar bilane enormt med marktrykk i høge hastigheiter, og dermed blir bilen trekt ned mot bakken. Til slutt dreg han så langt ned at marktrykket forsvinn, og dermed sprett bilen opp igjen. Denne syklusen gjentek seg gong på gong, og fører til at bilen sprettar opp og ned.

– Mistar pusten

Etter sesongstarten sa Mercedes sin George Russell at sprettinga var ansvarleg for «99 prosent av problema til Mercedes».

Han fortel at det var på sitt mest ekstreme for sesongen i Imola denne helga. Russell har tidlegare kalla sprettinga eit tryggingsproblem for sjåførane, og meiner dei ikkje kan halde fram som no.

I SMERTAR: George Russell fekk smerter i både rygg og bryst på grunn av sprettinga. Foto: LOREN ELLIOTT / Reuters

– Sprettinga gjer at du mistar pusten, eg har aldri kjent det så ekstremt som no. Eg håpar vi, og alle laga som slit med dette, finn ei løysing, for det er uhaldbart for sjåførane å halde fram sånn her, seier Russell.

Norske Pål Varhaug (31) har køyrt i forgjengarane til Formel 2 og 3, og meiner det må vere knalltøft for Russell og Hamilton i Mercedes-bilen.

– Det må vere ganske brutalt for dei. Det er mykje meir porposing enn vi har sett før. Du kan sjå at hovudet hoppar opp og ned, seier Varhaug.

Klarer ikkje sjå kva som er framfor dei

Han har sjølv støytt på liknande problem, men ikkje like kraftig, i tilfelle der han har fått bremsemerke på hjula. Han fortel at ein mistar synet og får vondt i hovudet.

– Når det ristar så kraftig er det som at du eigentleg treng briller, men har mista dei. Du klarer ikkje sjå kva som skjer framfor deg. Du mistar fokus, og du mistar timing, seier Varhaug.

– BRUTALT: Pål Varhaug, her frå då han debuterte i GP2, dåtidas Formel 2, i 2011.

Mercedes er heller ikkje dei einaste som har slite med at bilen sprettar opp og ned i dei høgaste hastigheitene. Ferrari har hatt det same problemet, men Varhaug seier dei slepp billigare unna enn Mercedes på grunn av utforminga av bilen.

Mercedes har gått for ein smalare variant, medan Ferrari har store såkalla «sidepods» på bilen. Det gir betre balanse og støtte til golvet.

– Mercedes sin bil blir sogen altfor mykje ned, og så bremsar han og sprettar opp, seier Varhaug.