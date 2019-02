Nytt Johaug-gull – men ny svensk yndling sjokkerte med sølv

Pochettino beklager

Tottenham-manager Mauricio Pochettino beklager sin oppførsel mot dommer Mike Dean og godtar at han vil bli straffet. Det var etter Spurs' bortetap mot Burnley at Pochettino hadde en amper ordveksling med Dean ute på gresset. Senere konfronterte han Dean igjen i spillertunnelen. Englands fotballforbund (FA) opprettet i etterkant disiplinærsak mot argentineren. – Det jeg gjorde var i offentligheten, og nå vil jeg be offentlig om unnskyldning, sa Pochettino tirsdag.