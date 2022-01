– For meg er VM på hjemmebane nesten like stort som Paralympics. Jeg har vist at jeg kan levere, så nå kan jeg dra til Beijing med lave skuldre.

Det sier Jesper Saltvik Pedersen til NRK etter å ha sikret sitt tredje gull i VM i snøsport for parautøvere, og sin femte medalje i mesterskapet.

Saltvik Pedersen økte i finaleomgangen, og sikret slalåmgullet med 2,67 sekunder ned til franske Victor Pierrel. Niels De Langen tok bronsen.

– Det er sykt kult å innfri på hjemmebane. Å ta tre gull her er kjempekult, sier den tredoble verdensmesteren til NRK.

Også VM-kongens mor var strålende fornøyd etter triumfen.

– Det er helt fantastisk. Han er helt utrolig. Jeg skjønner ikke hvor han henter styrken fra, sier verdensmesterens mor, Marit Saltvik til NRK.

På søndag avsluttes VM i snøsport for alpinistene, når parallellslalåm står på programmet. Da har 22-åringen igjen muligheten til å kjempe om medalje.

Rivalen kjørte ut

Saltvik Pedersens argeste rival, nederlandske Jeroen Kampschreur, lå litt over sekundet bak nordmannen etter første omgang, men satt utfor i voldsomt tempo i finaleomgangen.

Det så lenge bra ut for nederlenderen, men rett før målgang kjørte han ut. Han var allikevel ved godt mot.

– Jeg bestemte meg for å gi alt. Enten så kom jeg til å kjøre ut, eller så ville det blitt veldig bra.

Nordmannen synes også det var synd at rivalen kjørte ut, og det for tredje gang i årets VM.

– Det er synd at han går ut, for vi hadde hatt en bra fight. Det er kult at det er så høyt nivå i toppen.

LA LISTA HØYT: Jesper Saltvik Pedersen åpnet ballet i første omgang med en tid som til slutt holdt til ledelse.

Nilsson Grasto kjørte seg godt opp

Det var ikke bare i klassen for sittende utøvere det ble kjørt slalåm på Hafjell fredag. Også i klassene for stående og for synshemmede ble det konkurrert.

Marcus Nilsson Grasto var Norges eneste til start i klassen for stående, og ble til slutt nummer 21. Nordmannen lå på 32. plass etter første omgang, men kjørte seg godt opp i finaleomgangen.

– Jeg klarte å slippe opp litt mer i andre omgang, sier Nilsson Grasto til NRK etter løpet.

Gullet i klassen for stående gikk til franske Arthur Bauchet, som vant foran Adam Hall fra New Zealand og russiske Aleksander Aljabjev.

I klassen for synshemmede ble det svært jevnt, da østerrikske Johannes Aigner til slutt ble verdensmester med 11 hundredeler. Giacomo Bertagnolli tok sølvmedaljen, mens bronsen gikk til slovakiske Jakub Krako.