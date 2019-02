NRK møter Trond Nystad onsdag kveld i smøreboden til det østerrikske landslaget, som er nordmannens arbeidsplass under VM i Seefeld.

Nystad, som tidligere var landslagstrener for det norske herrelandslaget i langrenn, koordinerer langrenn, skiskyting og kombinert i det østerrikske skiforbundet.

Dette har har vært det han kaller «en trist dag» på jobben etter at politiet gjennomførte en dopingrazzia mot utøverhotellet til Østerrike i VM-byen Seefeld.

– Plutselig får jeg en telefon om at det er noe som har skjedd i leiren vår. To av våre utøvere er blitt beskyldt for juks, og de sitter nå i avhør hos politiet. Etter det ble dagen meningsløs. Det har vært tungt.

– Hvordan har folk reagert?

– Det har vært mange reaksjoner. Voksne mannfolk sitter og gråter. De er oppgitte og triste. De skjønner ikke hvordan det her kan skje. Det er emosjoner på alle nivå, sier Nystad.

DOPINGRAZZIA: Dieter Csefan (t.v.) og Hansjörg Mayr fra østerriksk politi under pressekonferansen om dopingrazziaen. Foto: Johann Groder / AFP

– Helt forkastelig

Onsdag formiddag ble det kjent at fem utøvere er arrestert på grunn av mistanke om doping. De fem utøverne er henholdsvis fra Estland, Østerrike og Kasakhstan. To av de er fra Østerrike. En av de fem utøverne ble tatt med en nål i armen.

I tillegg er ytterligere fire personer arrestert.

– Hvis det er sant det som blir sagt, så er det helt forkastelig. Det føles forferdelig meningsløst å sitte her å være en del av noe sånn.

– Det er ganske mange bevis som tilsier at det er noe som har skjedd. Alle indisier så langt viser at de har tullet seg bort i noe faenskap.

– Kan være kroken på døra

Østerrike som langrennsnasjon har opparbeidet seg et frynsete rykte etter flere dopingsaker. Nystad sier at han trodde den kulturen var borte.

– Den østerrikske skipresidenten sa i dag at støtten til langrennssporten blir redusert, så det kan hende at dette er kroken på døra for elitesatsing på langrenn i Østerrike.

Nystad forteller ærlig at han mister lysten på å fortsette jobben når sånt skjer.

På spørsmål om han vurderer å slutte i jobben, svarer Nystad:

– Ja, jeg gjør det. Hvis det er tilfelle det som er blitt sagt, så kommer jeg ikke til å jobbe mer i dette forbundet.

– Det er mulig jeg burde ha sett noe

Nystad håper også at eventuelle bakmenn vil bli hardt straffet, hvis utøverne blir tatt for juks.

48-åringen forteller at han ikke jobber med de aktuelle utøverne daglig, men legger til at han kjenner de godt.

– Plutselig kommer det som lyn fra klar himmel at noen har jukset. Det er snille og hyggelige gutter, har jeg trodd frem til i dag.

Nystad sier at han ikke har sett noe spor av juks.

– Jeg føler meg ikke skyldig, men ekstremt skuffet. Det er mulig jeg burde ha sett noe, men jeg har ikke sett en ting.

– Tror du at folk tenker at Trond Nystad også må ha visst om dette her?

– Vi lever i en fri verden. Folk må få mene det de vil. Folk som kjenner meg vet at jeg er en ærlig mann. Det er sikkert noen skeptikerne som har lyst til å si sin mening også, og det må jeg respektere.

Se dokumentar: En skiløpers dopinghistorie