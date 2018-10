Nyhetsbyrå: PSG-seier etterforskes

Paris Saint-Germains 6-1-seier over Røde Stjerne i mesterligaen settes under lupen. Det melder nyhetsbyrået AFP. En leder i Røde Stjerne skal ha satset 5 millioner euro på at det serbiske laget skulle tape kampen med fem mål, skriver franske L'Équipe.