Nye regler frustrerer verdenseliten: Han som hoppet lengst, vant ikke

Svenske Thobias Montler hoppet lengst med 8.13 meter, men ble nummer to i konkurransen. Årsaken er det nye systemet med «final three», som går ut på at de tre beste hopperne fra de fem første forsøkene går til ett finalehopp, hvor de avgjør første, andre og tredjeplassen.

Dermed vant sørafrikanske Ruswahl Samaai, ettersom han hoppet lengst i siste runde med 8.09.

– Jeg vet ikke om jeg vil feire seieren, fordi han med det lengste hoppet ikke vant. Det gjør meg både glad og trist at jeg er dagens vinner, sier Samaai.

Montler følte seg snytt for en Diamond League-seier på hjemmebane, og var tydelig misfornøyd etter stevneslutt.

– Jeg liker ikke systemet, sier han.

GLAD OG TRIST: Ruswahl Samaai, som vant herrekonkurransen. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Bismak

NRK omtalte de nye reglene før helgen. Det har skapt mye rabalder i miljøet, og er blitt omtalt som «idiotisk» og «en stor vits». Samaai sukker oppgitt når han får spørsmål om det nye systemet.

– Det gjør meg sliten. Det blir ekstra spenning, for topp tre må gi alt i siste hopp for vinne konkurransen. Jeg synes ikke det er rettferdig for de andre utøverne, for de får ikke muligheten til å konkurrere videre. Det er ikke bra, og det skulle aldri vært sånn at topp tre går videre, sier Samaai.

– Jeg liker at de tester nye systemer for å engasjere publikum. Men da jeg hoppet, tenkte jeg «hvis jeg tråkker over planken, er det over, da har jeg ingen mulighet til å vinne». Jeg løp litt saktere for å sørge for margin til planken, og da mistet jeg muligheten til å hoppe langt, sier Montler.

NRKs ekspert Vebjørn Rodal omtalte det som en «konkurranse med bismak» for både Montler og Samaai, og advarer mot å gjøre så drastiske endringer i idretten.

– Man skal tenke på å fornye seg, og det kan være en utfordring å beholde spenningen gjennom hele konkurransen. Men jeg er ikke sikker på om dette er riktig vei å gå inn i framtiden. Det utfordrer rettferdighetsprinsippet litt, sier Rodal.

SKEPTISK: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Verdensmester: – Forferdelig!

Brittney Reese er regjerende verdensmester og har tidligere vært kritisk til endringen. Etter resultatet i Stockholm kokte det over.

– Forferdelig! Idretten vår fortsetter å gå i feil retning, skrev Reese på Twitter etter søndagens konkurranse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er en vits. Dette må vi kvitte oss med, skriver Kirsty Law, Skottlands beste diskoskaster.

Utøverne protesterer

Også i damenes lengdekonkurranse ble det rokeringer etter «final three». Svenske Khaddi Sagnia var nest lengst med 6.83, men i siste omgang ble det «bare» 5.73. Dermed ble hun passert av Catherine Ibarguen, som hoppet 22 centimeter kortere enn Sagnias lengste hopp.

Svenske Sagnia håper systemet avskaffes etter utøvermisnøyen, men evner å se noe positivt.

– Alt fokus ligger på det ene hoppet, og det liker jeg, sier hun til Expressen.

Til den svenske avisen forteller lengdehopperen at en av utøverne gikk rundt og spurte de andre hva de synes om å konkurrere med det nye opplegget. Hun tok notater, og skulle legge frem resultatet for det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

IKKE LANGT NOK: Khaddi Sagnia falt fra andre- til tredjeplass. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Jeg sa hva jeg synes, og jeg synes ikke noe om det. Mange som ikke konkurrerer mye vil gjerne ha det siste hoppet. Der kan du sette personlig rekord, sier Sagnia.

– Så hvis du får bestemme, fortsetter de med det nye systemet?

– Absolutt ikke, jeg håper vi blir enige om å fjerne det.

Vinneren i herrekonkurransen er dog ikke like optimistisk som svenske Sagnia.

– Det er ingenting vi kan gjøre med det. Når det internasjonale friidrettsforbundet bestemmer noe, så kan vi utøverne og fansen forsøke å krangle med dem, men vi kan aldri få dem til å ombestemme seg. Jeg håper de kommer til å gjøre det. Jeg håper de kommer til oss utøvere for å spørre om bedre innovasjon, sier han.