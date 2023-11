Ny Haaland-milepæl – tidenes raskeste til 40 mål i Mesterligaen

Den norske storscoreren ble spilt fri av Phil Foden, og alene med RB Leipzig-målvakt Janis Blaswich gjorde han ingen feil: Haaland bredsidet ballen i mål – og tok dermed nok en milepæl.

I sin 35. Mesterliga-kamp scoret han sitt 40. mål i turneringen. Ingen har brukt færre kamper på å nå 40 mål, verken i Mesterligaen eller Serievinnercupen, som det het før.

– Det er ikke bare det er eksepsjonelt bra. Det er sykt, det er smått sykt. Det er så enormt at det bare må hylles, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Rekorden tilhørte tidligere den spanske Real Madrid-legenden Alfredo Di Stéfano, som la opp i 1966. Han brukte 41 kamper på å nå 40 scoringer. Andre fotballstorheter på listen er spillere som Eusébio, Lionel Messi, Andrij Sjevtsjenko og Thierry Henry, som alle er et godt stykke unna jærbuen.

Se oversikten over spillere her:

For bare noen dager siden ble Haaland den raskeste til 50 Premier League-mål. Det gjorde han på 48 kamper.

– Han setter rekorder hver eneste helg. I Premier League nå i helgen og på landslaget har han snart tatt igjen Juve. Han ligger stort sett i nærheten av ett mål i snitt, uansett hvem han spiller for og hvilken turnering. Og det gjør han over en lengre periode. Det er helt enorme tall, sier Morten Langli i TV 2-studio.

– Det er det nesten ingen andre som gjør. Ett mål i snitt nesten uansett hvor du spiller hen. Det er helt unikt, supplerer Thorstvedt.

Haaland er nummer 20 på listen over tidenes mestscorende spillere i Mesterligaens historie. Manchester City-legenden Sergio Agüero er foran ham på listen med sine 41 mål.

Skuffende 1. omgang

Selv om det ble nok en merkedag i Haalands karriere, så det ikke ut til å bli noen høydare for Manchester City. Den regjerende Mesterliga-vinneren leverte en svak 1. omgang og ble straffet knallhardt av RB Leipzig-spissen Loïs Openda, som scoret både én og to ganger.

Samtidig hadde Haaland 45 tunge minutter ute på Etihad-gresset: Han kom til tre sjanser, men satte to av dem rett på keeper. En annen blåste han over tverrliggeren.

BBC beskrev Manchester City som «ugjenkjennelige» i 1. omgang.

– Den første omgangen er det dårligste jeg har sett av oss. Men motivasjon og mot snudde det. Mentaliteten til dette laget er veldig god, sier Phil Foden til BBC etter kampen.

For pipa fikk en helt annen lyd etter pause.

Men ti minutter ut i den andre omgangen satt den for nordmannen. Manchester City-trener Pep Guardiola gjorde flere offensive bytter etter hvilen og fikk uttelling. For da Phil Foden fikk både tid og rom til å finne Haaland, gjorde han nettopp det.

FULL KONTROLL: Her bredsider Erling Braut Haaland inn karrierens 40. Mesterliga-mål. Foto: OLI SCARFF / AFP

Med en presis gjennombruddspasning var Haaland alene med keeper. City-spissen brukte én ballberøring på å legge ballen til rette, før han plasserte den kontrollert til side for Blaswich.

Det var hans femte scoring denne Mesterliga-sesongen. Han er nå delt toppscorer med Manchester Uniteds Rasmus Højlund og Atlético Madrid-spissen Álvaro Morata.

Snuoperasjon

Et lite kvarter senere inntok Foden rollen som avslutter og trillet inn utligningen, og knappe fem minutter før full tid fullbyrdet innbytter Julian Alvarez snuoperasjonen.

Ballen falt til ham rett foran mål og argentineren dunket inn 3–2 – og sikret seieren for Manchester City.

FIKSET BIFFEN: Erling Braut Haaland og Julian Alvarez feirer sistnevntes avgjørende scoring. Foto: Dave Thompson / AP

Da beskrev BBC de lyseblå som «europeiske mestere».

– Kveldens lærepenge? Aldri avskriv Manchester City, skrev de.

3–2 betyr at gruppeseieren i gruppe G er i boks for de lyseblå. Fortsatt gjenstår én gruppespillskamp. RB Leipzig hadde fra før sikret avansementet fra gruppen, og ender som nummer to.

Manchester City møter Røde Stjerne i den siste gruppespillskampen. Da får Erling Braut Haaland en ny mulighet til å pynte på Mesterliga-statistikken.