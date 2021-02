Ny golfbragd av Viktor Hovland: – Det er så utruleg sterkt

Turneringa i Bradenton er ei av fire i World Golf Championship, og berre dei 72 beste i verda får vere med. Vinnaren får 1,82 millionar dollar.

Han var nummer sju etter dei tre første rundane. Etter 13 hol søndag hadde han spela seg heilt opp i ryggen på leiaren Collin Morikawa. Men det glapp litt på slutten, og Hovland avslutta sin runde med andreplass, 15 slag under par.

Men då var framleis fleire av konkurrentane ute i runden, så plasseringa var ikkje endeleg. Men uansett er det ein ny enorm prestasjon av Viktor Hovland.

Trass i ein svært god sisterunde greidde han ikkje å hente inn leiinga som Morikawa hadde skaffa seg.

– Sjølv om det ikkje heldt heilt inn, er det utruleg sterkt det Hovland gjer. Dette er ei turnering der han møter alle dei beste, og å kome så høgt er fantastisk. Dette er «kremen av kremen» som deltar, seier Øyvind Rojahn, sportssjef i Norges Golfforbund.

– Hovland er så utruleg stabil også. Han spelar på toppnivå i turnering etter turnering, seier Rojahn.

Andreplass i turneringa gir 1,15 millionar dollar, eller nesten 10 millionar kroner, om ein får plassen åleine. Blir andreplassen delt, blir også premien litt mindre.

I fjor var ikkje Hovland høgt nok oppe på rankinga til å få vere med i denne turneringa. Men sidan det har han vunne to PGA-turneringar og spela seg heilt fram til 14.-plassen på verdsrankinga. I år var han inne i turneringa med god margin.

– Han er så god at vi kanskje er i ferd med å byggje opp for store forventningar til at han skal levere på toppnivå kvar einaste gong, seier Rojahn.

Ein kan kanskje seie at det var fredag kveld han eigentleg tapte turneringa. Han var på veg mot ein runde på sju slag under par. Så rota han det skikkeleg til på det aller siste holet, og fekk ein kvadruppel-bogey. Han brukte åtte slag på eit par 4-hol.

Men elles leverte han golf frå aller øvste hylle. Sjølv om han starta forsiktig med eitt under par første runde. Fredagsrunden enda på tre under par, sjølv med den gigantiske missen på siste holet.

Laurdag slo han sterkt tilbake. Han gjekk runden på seks slag under par. Søndag opna han med to birdiar, og var med i tetkampen. Han kraup nærmare og nærmare teten. Han fekk ein bogey på hol seks, men slo tilbake med tre strake birdiar.

Birdiar blei det også på 12 og 13, og då var han på andreplass, berre eitt slag bak Morikawa.

Så kom tilbakeslaga med bogey på hol 14 og 16, og han fall ned på fjerdeplassen. Spesielt irriterande var nok missen på ein kort putt på hol 16.

Men nok ein gong viste Hovland styrke. Hol 17 gav ny birdie, og Hovland var tilbake på andreplassen. Han avslutta med par, og fem slag under par på runden, 15 under par totalt.