NRKs fotograf fanget drama: Storfavoritt løper for å hjelpe etter stygg krasj

Østerrikske Vincent Kriechmayr gjorde som under super-G-en torsdag og tok VM-gull i Cortina.

Men det var et par andre situasjoner som stjal oppmerksomheten. Først sto franske Maxence Muzaton for dagens mest imponerende prestasjon da han på mirakuløst vis hindret et skrekkfall i toppen av bakken.

Så ble det dramatikk i målområdet da torsdagens sølvvinner i super-G Romed Baumann falt rett etter han hadde passert mål og skled inn i sikkerhetsputene.

STYGT FALL: Romed Baumann fikk et hardt møte med sikkerhetsputene i målområdet i Cortina. Foto: Giovanni Auletta / AP

– Oi, huff! Jeg har sett flere utøvere som faller i målområdet. Husker jeg satt med hjertet i halsen da Aksel Lund Svindal skulle reise seg i målområdet i Garmisch, sa Thomas Lerdahl.

Baumann kom seg etter hvert opp på egen maskin, men blodet som rant fra ansiktet tydet på at han fikk seg en ordentlig smell.

– Han går tilsynelatende helskinnet ut av målområdet. Det er godt å se, sa Lerdahl.

Paris til utsetning

Og dramatisk var det. I sekundene der vi ikke fikk se Baumann kom hjemmehåpet Dominik Paris til utsetning.

Paris selv skuffet noe på hjemmebane med en fjerdeplass, men reagerte raskt da den tyske kollegaen forsvant inn under i putene.

Videoen fra NRKs fotograf Håvard Blekastad Almås viser at Paris spurter inn i området og hopper over gjerdet. Deretter løfter han opp putene som dekket hele Baumann og hjalp tyskeren med å komme seg opp.

– Jeg prøvde alt jeg kunne å være rask, men det var en feil i den tekniske delen. Sånt skjer, sa Paris til NRK etter sitt eget løp.

Verken Paris eller Baumann har kommentert den dramatiske hendelsen foreløpig.

REAGERTE RASKT: Dominik Paris spurtet til målområdet da han sa Romed Baumann falt.

Rørt Røa

Det var uansett få som levnet Kjetil Jansrud og Henrik Røa store muligheter til å forsvare VM-gullet fra Åre.

Men da de største favorittene feilet i den utfordrende og slagete løypa, var det mange som øynet en mulig medalje for Jansrud.

Nordmannen leverte et av sine beste utforrenn på lenge, men det holdt ikke til noe medalje.

IMPONERTE: Henrik Røa var kanskje dagens mann sett med norske øyne og kjørte inn til tiendeplass. Foto: Tommy Barstein / NRK

– Det eneste jeg kan si i dag er at jeg tok meg helt ut både fysisk og mentalt, men det er ikke bra nok. Det kan jeg leve med uansett om resultatet ikke var helt det man håpet på, sier Jansrud til NRK.

Henrik Røa tapte litt for mye i midtpartiet, men hadde enorm hastighet i bunn og kjempet seg inn til en imponerende tiendeplass i utfordebuten i VM. Det var tydelig at det betydde mye for debutanten.

– Det var moro. Jeg var helt sinnssykt nervøs på start, nesten som jeg måtte kaste opp litt der. Det var en spesiell følelse, men så kastet jeg meg ut. Så svarte det bra. Det var moro, og gøy, sier en rørt Røa etter rennet.

Spektakulær redningsaksjon

Men selv om Røas prestasjon var blant de aller beste, skal det mye til for å slå det franske Maxence Muzaton leverte i Cortina.

Det som så ut til å bli et katastrofalt fall, ble til noe av det mest spektakulære og imponerende man har sett i en alpinbakke.

Muzaton fikk et slag og så ut til å falle i over 100 kilometer i timen, men på mirakuløst vis klarte han å lande på skiene baklengs og kjørte videre nedover.

– Oi, oi, oi! Det var både livsfarlig, spektakulært og alt på en gang. Det er utrolig at det går bra. Har du sett på maken, sa kommentator Thomas Lerdahl.

Selv skjønte ikke franskmannen hvordan han klarte å holde seg på skiene.

– Jeg vet ikke hvordan jeg landet på skiene igjen. Jeg rakk ikke å tenke så mye da det gikk galt. Det var et lite mirakel at jeg landet på skiene der, sier Muzaton.