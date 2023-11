NRKs eksperter måpte etter superserie: – Så vidt kamera henger med!

De norske skiskytterherrene dominerte forrige sesong – også på stafett. I verdenscupen vant de fire av fire stafetter, og bare i VM klarte Frankrike å henvise Johannes Thingnes Bø og co. til 2. plass.

I sesongens første stafett var Norge tilbake i sitt gode, gamle vinnerspor. Johannes Thingnes Bø ble sendt ut i delt ledelsen med Tyskland på tredje etappe. Der var superstjernen nådeløs med konkurrentene.

På stående skyting sa han takk og farvel til tyske Benedikt Doll. Det gikk 18 sekunder fra han stilte seg på matta til han var ferdig. Fra første til siste skudd var banket inn på blinkene tok det syv sekunder.

– Det er så vidt kamera henger med! Så fort går det. Det er en superserie. Er det knockout allerede nå? sa en sjokkert Jann Post, som kommenterte løpet for NRK.

– Det er utrolig det han gjør på standplass. Det er bunnsolid, supplerte skyteekspert Ola Lunde.

STJERNE: Johannes Thingnes Bø. Foto: NTB

Også storebror Tarjei Bø lot seg imponere.

– Jeg så den på iPhone inne i bua. Det var mange som ristet på hodet der, forteller han.

– Jeg så i sidesynet at de hadde blinkene mine på storskjerm. Så jeg tenkte jeg måtte vise at det jeg driver med ikke er flaks, forteller Thingnes Bø selv om serien.

Norsk talent rådvill

Endre Strømsheim åpnet konkurransen for Norge, i det som var hans andre verdenscupstafett med elitelaget. Stafettdebuten kom i Östersund i mars.

26-åringen måtte redde seg inn med ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting. I tillegg var det merkbart at ikke alt var som det skulle for Strømsheim i løypa.

– Jeg hadde ekstrem trøbbel i løypa. Så skal jeg tenke meg litt om før jeg konkluderer om det er kropp eller ski. Det var kjedelig ass. Jeg ble parkert av løpere jeg egentlig skal ha grei kontroll på, sier han til NRK.

Problemene til tross klarte å sende Tarjei Bø ut 16 sekunder bak ledende Sveits.

ÅPNET: Strømsheim gikk første etappe. Foto: NTB

Svensk «mardöm»

Selv om ikke alt føltes optimalt for Strømsheim, hadde Sverige langt mer trøbbel. Oskar Brandt røk på en strafferunde på første etappe. På andre etappe måtte Malte Stefansson ut i to strafferunder. Dermed var vertsnasjonen nærmest hektet av før stafetten var ordentlig i gang.

– Dette er en svensk «mardröm», kommenterte NRKs Jann Post.

– Det er sjanseløst å reparere dette, konkluderte ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Det er forferdelig. To av de beste svenske skal gå de siste etappene, men det hjelper ingenting, fortsatte Post.

Da var Sverige nesten to og et halvt minutt bak teten.

– Det var veldig kipt. Jeg gjorde ikke mitt løp i dag og fikk lide for det, sier Stefansson til NRK etter løpet.

Skiskytterherrenes skytetrener, Siegfried Mazet, innrømmer en spesiell avhengighet som overrasker flere av skiskytterne. Du trenger javascript for å se video. Skiskytterherrenes skytetrener, Siegfried Mazet, innrømmer en spesiell avhengighet som overrasker flere av skiskytterne.

Frekk hilsen fra Christiansen

Storebror Bø ga Norge ledelsen, mens lillebror Thingnes Bø trygget og økte den. Dermed gikk Vetle Sjåstad Christiansen ut nesten 40 sekunder foran Tyskland på siste etappe.

Norges ankermann gjorde ingen feil og sørget for en perfekt start på sesongen for det norske herrelandslaget. Etter at siste blink var fyllt på siste skyting, snudde Christiansen seg mot publikum og gjorde en frekk hilsen. Jobben var gjort.

Vetle Sjåstad Christiansen feiret på en spesiell måte etter stafettseieren. Du trenger javascript for å se video. Vetle Sjåstad Christiansen feiret på en spesiell måte etter stafettseieren.

Christiansen gikk til slutt ensom over målstreken, hvor han kunne jubel for seier med lagkameratene.