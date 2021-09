Slik går NFFs Qatar-dialog: – Det er masse frustrerende arbeid

– Denne arbeidsgruppen har på en eller annen måte fått en særposisjon overfor det miljøet i Fifa som jobber mot Qatar. Og det er jo en grunn til det, og det er at vi har vært i denne boikott-situasjonen, sier Lise Klaveness til NRK.

Hun er blant fem personer som sitter i fotballforbundets Qatar-arbeidsgruppe. Målet er å bedre rettighetene til migrantarbeidere i VM-landet Qatar.

På fotballtinget i juni ble det vedtatt at fotballforbundet skal jobbe med 26 forskjellige tiltak på veien til forbedring. Noen ting er allerede igangsatt.

Tiltakene NFF skal gjøre for menneskerettigheter Ekspandér faktaboks 20.juni ble det bestemt at NFF skal jobbe med 26 tiltak for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i Qatar og sørge for at fotballen/idretten tar et større ansvar i slike spørsmål. Fotballforbundet skal: Umiddelbart reagere overfor FIFA når NFF blir kjent med nye alvorlige hendelser i Qatar, for å be dem bruke FIFAs påvirkningskraft mot Supreme Committee og myndighetene i Qatar for å oppnå raskest mulig endring. Be FIFA arbeide opp mot myndighetene i Qatar for å opprette styrkede inspeksjonsmekanismer for raskt å oppdage og stoppe misbruk av arbeidstakere. Arbeide for at FIFA stiller krav til myndighetene i Qatar om at migrantarbeidernes rettssikkerhet forbedres gjennom mekanismer som sikrer at arbeidsgivere som utnytter arbeidstakerne blir holdt til ansvar. Utfordre FIFA til ytterligere tiltak for å sikre respekt for arbeidernes rett til å organisere seg i foreninger. Støtte oppstarten av et ressurssenter for migrantarbeidere som er under etablering, ved å gå inn med startkapital, og sterkt oppfordre FIFA til å gjøre det samme. Kreve at FIFA tar en aktiv rolle for å bidra til at arbeidere som har vært engasjert i bygging av stadion og infrastruktur tilknyttet VM i Qatar får det de har krav på. Dette innebærer blant annet at FIFA må holdes informert av Supreme Committee om mislighold, og følge opp Supreme Committees arbeid med de berørte arbeiderne. Be FIFA kreve en garanti fra myndighetene i Qatar om at fri presse må ha adgang til landet og fasilitetene før under og etter mesterskapet. Dette innebærer enkel tilgang til visum for alle journalister som ønsker det. Pressens rolle er særlig viktig for å kvalitetssikre informasjon som gis og oppfølging av forholdene i landet. Kreve at myndighetene i Qatar iverksetter tilstrekkelige tiltak for at LHBTQ+ personer skal føle seg velkomne og trygge som deltakere eller gjester i VM. Sette krav til FIFA om at en permanent, uavhengig menneskerettighetskomite blir en sentral del av FIFA strukturen. Medlemmer av komiteen skal være nominert av internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner og andre relevante og uavhengige aktører som FN, fagforeninger, akademia, sivilsamfunn og næringsliv. Arbeide aktivt for at FIFA får på plass et system som sikrer åpenhet og uavhengighet ved nominasjoner til uavhengige organer i FIFA. Sette krav til at FIFA forplikter seg til å følge prosedyren og tildelingskriteriene de besluttet i 2016 i alle fremtidige mesterskap i FIFAs regi. Ta initiativ overfor UEFA for å sikre at deres tildelingskriterier og prosedyrer har samme minimumskrav som FIFA. Få en forpliktende bekreftelse fra FIFA at de i alle kommende mesterskap kommer til å lage detaljerte strategier for selve gjennomføringen av mesterskapet. Mens tildelingskrav og policy er gjort permanent i FIFA, gjelder rammene for selve gjennomføringen kun for mesterskapet i Qatar. Arbeide for at fremtidige tildelinger trekkes tilbake dersom arrangørlandet ikke har møtt FIFAs konkrete krav om endring innen en gitt tidsramme. Stille krav om at det er en forutsetning at alle mesterskap gir fri presse adgang til landet og fasilitetene før, under og etter mesterskapet. Dette må også inkludere klubb-VM som allerede er tildelt. Stille krav til FIFA om kvartalsvise rapporteringer til alle forbundene om forberedelsene til mesterskapet i Qatar, med klare måleparametere. Sikre at FIFAs reglement med krav om menneskerettigheter ved tildelinger blir fulgt ved alle avstemninger i FIFAs kongress, og at ikke noen mesterskap blir tildelt utenfor dette regimet. Ta initiativ til at Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite gjennomfører en inkluderende prosess for å enes om hvordan vi sammen kan bygge og gjenoppbygge tillit til idrettens internasjonale verdigrunnlag, gjennom konkrete grep og tiltak som skal hindre sportsvasking og bidra til å styrke menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet at fri presse skal ha adgang til alle mesterskap og olympiske leker. Tydeligere nedfelle i Fotballforbundets strategi at respekt for menneskerettighetene er en sentral del av norsk fotballs internasjonale interesser. Utarbeide en strategi for hvordan norsk fotball kan styrke sin deltakelse og påvirkning i internasjonale fora og utvalg for å få gjennomslag for norsk fotballs vedtatte prioriteringer, spesielt arbeidet for menneskerettigheter, deltakelse og likestilling, og mot sportsvasking og korrupsjon. Vurdere norsk fotballs prosedyrer for å beslutte hvilket kandidatur til arrangør av mesterskap som NFF støtter. Nedsette et utvalg som skal foreslå retningsgivende regelverk for norsk fotball og menneskerettighetsspørsmål. Gjennomgår Etisk komites mandat og funksjon og gir denne et kontrollansvar for de tiltak forbundstinget vedtar skal gjennomføres for å styrke menneskerettighetsarbeidet. Dette innebærer en rapportering til forbundstinget om gjennomføringen av beslutningene, i første omgang til det ordinære forbundstinget i 20 For å sikre at Etisk komité har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta denne ekstra pålagte oppgaven, oppfordrer utvalget det ekstraordinære tinget til å vurdere et vedtak om å utvide antallet medlemmer. Bli medlem av UN Global Compact og arbeide for at FIFA gjør det samme. Sikre at NFF opptrer som en «ansvarlig kunde» ved norsk deltakelse internasjonalt gjennom å velge leverandører som kan vise at arbeider aktivt for ikke å bli involvert i grove menneskerettighetsbrudd/ brudd på arbeidstakeres rettigheter. Innføre rutiner for at spillere og støtteapparat på landslagene og klubblag får tilbud om en grundig innføring i menneskerettighetssituasjonen i landene de skal besøke for å skape trygghet og legge til rette for informerte, individuelle valg rundt bl.a. bruk av ytringsfrihet. Rapportere til hvert forbundsting om arbeidet med menneskerettigheter generelt, og oppfølging av de konkrete vedtakene forbundstinget har vedtatt rundt menneskerettigheter spesielt.

– Masse frustrerende arbeid

Ifølge NFF har det vært over 100 møter, internt og eksternt siden det ekstraordinære fotballtinget i juni.

NFF har også vært i møter direkte med Fifa eller organisasjonskomiteen til VM. De har også hatt møter med både arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.

ARBEIDSGRUPPE: Lise Klaveness er en av flere personer i NFF som nå jobber med menneskerettighetsspørsmål. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fotballforbundet har altså hatt en lang rekke møter og diskusjoner, men å få til endring i Qatar er ikke noen enkel oppgave. Alt er en prosess. Men noe har også skjedd siden 20. juni.

– Selv om vi er et lite land, vil sånne debatter, det fokuset og «boikottspøkelset», nå langt. Disse møtene er helt konkrete inn i initiativene. Men det er ikke noen quickfix. Det er masse frustrerende arbeid, så jeg føler vi kan i grunn bare love én ting, og det er at vi begynte før boikottsaken ble avgjort og vi skal fortsette etter at VM er over. Og vi skal prøve å gnage på de sakene vi klarer, selv om vi ikke får resultater akkurat i det ene møtet, sier Klaveness.

Hun understreker at arbeidet de holder på med er en prosess som fotballforbundet tar på alvor. Samtidig lover hun at NFF skal fortsette med arbeidet selv om de eventuelt skulle bli slått ut av VM-kvalifiseringen.

Drar til Qatar mot slutten av året

Før de siste fem VM-kvalifiseringskampene, ligger Norge foreløpig på en annenplass på kvaliktabellen. Dermed lever også drømmen om VM for det norske landslaget.

Det gjør den i høyeste grad også for Sverige. Etter tre seiere på fire kamper, blant annet en seier mot Spania, er det sannsynlig at svenskene drar til Qatar neste år. Derfor planla de også en treningsleir i nettopp Qatar i januar, for å forberede seg til VM, men samtidig drive påvirkningsarbeid i landet.

MARKERING: Det norske landslaget har brukt samtlige VM-kvalifiseringskamper til å markere mot menneskerettighetsbrudd. Foto: Lise Åserud / NTB

Avgjørelsen falt ikke i god jord, hverken i mediene eller blant toppklubbene i Sverige. Landslaget droppet til slutt turen, men skaden hadde allerede skjedd.

«Etter heftige protester er planene skrinlagt – men ikke før man hadde rukket å avsløre hvor dypt den svenske solidariteten egentlig stikker», skrev NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt.

NFF, som har samarbeidet med Sverige for å presse frem endring i Qatar, syns det er en klok avgjørelse å avlyse turen.

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for planene. For oss ville det vært uaktuelt å legge en treningsleir til Qatar. Samtidig viser dette at engasjementet og oppmerksomheten rundt Qatar er ulik fra land til land, sier fotballpresident Terje Svendsen til NRK.

TIL QATAR: Fotballpresident Terje Svendsen planlegger å dra til Qatar i månedsskiftet november/desember i forbindelse med prøve-VM i landet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Sammen med det nordiske samarbeidsprosjektet planlegger Svendsen til å dra til Qatar mot slutten av året, nettopp for å drive påvirkningsarbeid.

– Vi mener det er viktig å samarbeide med andre forbund for å påvirke Qatar og FIFA, og fortsetter planleggingen av et felles nordisk oppfølgingsbesøk i desember 2021, sier Svendsen.

Vil opprette senter for migrantarbeidere

Fotballforbundet har også vært med å starte opp en arbeidsgruppe med land fra det europeiske fotballforbundet (Uefa). Norge er et av ti land i denne arbeidsgruppen, som faktisk har lagt de 26 norske tiltakene til grunn i sitt arbeid.

NFF jobber ikke kun med situasjonen i Qatar. De jobber også med å bedre tildelingskriteriene til konkurranser i Uefa-regi, for å nevne noe.

I dialogen med Fifa har det kommet frem at en nettside med rapportering rundt menneskerettighetsarbeidet i Qatar er på vei. Fifa sa opprinnelig at denne skulle være oppe å gå innen utgangen av august, men den er fortsatt ikke offentliggjort.

Samtidig jobber NFF sammen med den internasjonale fagorganisasjonen BWI (Building and Wood Worker's International) for at migrantarbeidere kan få et senter å oppsøke om de trenger råd, juridisk bistand eller annen hjelp.

– Dette er vår anbefaling, og NFF ga oss tilbakemelding om at dette er noe de synes er veldig bra og konkret. Og her kan spillerne bidra også. Vi er glade for at dette nå jobbes med, for et slikt senter vil gjøre oss trygge på at noen hjelper gjestearbeidere også etter at VM er ferdig, sier generalsekretær i BWI, Ambet Yuson, til NRK.

MØTTE ARBEIDERE: Her taler Ambet Yuson, generalsekretær i det internasjonale bygg og trearbeiderføderasjonen (BWI) til noen migrantarbeidere i Qatar i januar 2019. Foto: Steinar Krogstad / Privat

Men et slikt senter er ikke bare lett å få på plass.

– Det er vanskelig nok, for da skal Qatarske myndigheter erkjenne at de, et veldig rikt land, trenger at noen utenfra etablerer et slikt senter. Så det er langt fram å få det til og, men der setter vi inn støtet, sier Klaveness.

– BWI har vært tydelige på at det er et stykke frem til disse arbeiderne får retten til å organisere seg. Så et nødvendig steg på veien er å ha et sikkert sted for dem, et senter der arbeiderne kan komme med sine klager og varslinger på en trygg måte, legger hun til.

– Dette er vår sjanse

For NFF er dialogen med ulike aktører viktig for å få en forståelse av hvordan de faktisk kan bidra til en reell endring. Derfor jobber de for eksempel med BWI for å finne ut hvordan de kan legge press på Fifa.

– Jeg verdsetter virkelig standhaftigheten til det norske fotballforbundet, det er ikke bare oss de får informasjon fra, men også Amnesty og ILO. De presser virkelig Fifa her, og de inviterer andre fotballforbund til å bli en del av dette, sier Yuson i BWI.

Han sier utfordringen i Qatar har gått fra å få på plass et fornuftig lovverk til å få alle til å overholde deg lovverket som er innført. I den sammenhengen er NFF viktige, mener han.

– Dette vil ta år, men viser de politisk vilje før VM er vi overbevist om at reformene varer lenger enn VM. Det er jo dette som er det store spørsmålet, vil reformene fortsette etter VM, eller er de bare laget for VM? Det er derfor det er svært viktig at Norge har lagt press (på Fifa og Qatar). Dette er vår sjanse til å få dette gjennom. Ting kan gå fort før VM.

Ifølge BWI, som har egne ansatte på bakken i Qatar, betyr det norske landslagets innsats mye for å rette søkelyset mot Qatar, slik at man står sterkere når det gjelder å pushe på for reelle endringer.

T-SKJORTE: Ståle Solbakken hadde på seg en t-skjorte med påskriften «Human rights – on and off the pitch» til de første VM-kvalifiseringskampene i mars. Foto: Geir Olsen / NTB

Der har landslagssjef Ståle Solbakken vært sentral. De tre siste landskampene har Norge igjen markert mot menneskerettighetsbrudd, men Solbakken har nå overlatt det videre ansvaret til andre ansatte i NFF.

– For meg blir det mindre tidsbruk på dette nå. Jeg har satt meg godt inn i det, og følte jeg kunne stå inne for det (mot boikott, journ.anm.). At jeg kunne presentere det, og at spillerne kunne være med å ta sin beslutning. Alle stod fritt til å komme med sin mening eller ultimatum. Nå er det folk som jobber med dette på dagsbasis i NFF, sier Solbakken.