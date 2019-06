Kjølls PR-kampanje kom på over 100.000 kroner

Som VG og Dagens Næringsliv tidligere har omtalt, fikk Berit Kjøll PR-hjelp før hun ble valgt som ny idrettspresident på idrettstinget i mai. Dette ble betalt av Norges Håndballforbund, og ifølge avisen ville regningen komme på rundt 85.000 kroner.

NRK har fått innsyn i fakturaene som PR-selskapet ZYNK har sendt til håndballforbundet.

Den totale summen, inkludert et hotellrom som ble brukt til møtevirksomhet på Lillehammer, viser at håndballforbundet betalte 85.000 kroner, men rett i overkant av 113.000 kroner totalt inkludert moms, for å støtte Kjøll i sin valgkamp.

GA STØTTE: Håndballpresident Kåre Geir Lio betalte for å gi Kjøll PR-hjelp i valgkampen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

ZYNK har fakturert totalt 106.251 kroner inkludert moms. Hotellrommet på Lillehammer kostet 6750 kroner. Håndballforbundet vil ikke be om momskomensasjon, opplyser de.

Fikk råd før VG-intervju

Fakturaene viser også en liste over hva det er fakturert for. Den siste uka i april fakturerte Claus Sonberg i ZYNK for 10,5 timer. Det ble lagt en kommunikasjonsplan, prosjektteamet hadde et tre timer langt møte, det ble laget en pressemelding og en mini-CV og blant annet to timer for «div. tlf. og mail ved media inkl. VG og Dagbladet».

I mai fakturerte Sonberg for 11,50 timer, blant annet for diverse telefonsamtaler. Det ble også planlagt talepunkter og gitt hjelp til en kronikk, i tillegg til to møter på Fornebu.

Rolf Nereng ble først involvert i mai, og har fakturert 12 timer for blant annet medietrening, flere telefonsamtaler og de to møtene på Fornebu.

IOC-medlem med i PR-gruppen

Claus Sonberg, som har vært ZYNKs kontaktperson, har tatt en timespris på 2500 kroner timen, ekskludert moms. Totalt har han og Nereng fakturert 34 timer.

– Der timespesifisering inkluderer navn på enkeltmedier gjelder det sparring med Berit Kjøll og Kåre Geir Lio ifm. intervjuer med disse mediene. Zynk og Nereng har ikke hatt kontakt med mediene eller delegater til idrettstinget på vegne av Norges Håndballforbund eller Berit Kjøll, skriver leder for medier og kommunikasjon i håndballforbund, Lars Hojem Kvam, i en e-post til NRK.

I samme e-post skriver han:

– Prosjektgruppen har bestått av Berit Kjøll, Kåre Geir Lio, Kristin Kloster Aasen, Kathrine Mo, Rolf Nereng og Claus Sonberg. Det har vært avholdt fire møter i prosjektgruppen.

Kåre Geir Lio er president i håndballforbundet, Kristin Kloster Aasen satt i Tom Tvedts idrettsstyre, og sitter også i dagens styre ettersom hun er IOC-representant. Kathrine Mo er en venninne av Kjøll, mens Rolf Nereng og Claus Sonberg begge er PR-rådgivere. Kun de to sistnevnte har fått betalt.

– Alle penger bør gå til aktivitet. Men dette er snakk om bitte litt i forhold til det store. Men åpenheten min har vært til stede, sa Kjøll da hun stilte opp i NRK-programmet Torp forrige uke.

– Jeg ba om litt bistand de siste ukene og fikk det. Og det er jeg godt fornøyd med, har hun uttalt til VG.

Ikke styrevedtak

NRK har også gjennomgått styreprotokollene til Norges Håndballforbund. I disse protokollene er det eneste vedtaket etter at valgkomiteen innstilte Sven Mollekleiv som president at forbundet skal høre med Kjøll om hun «fortsatt ønsker å opprettholde sitt presidentkandidatur».

Det er ikke gjort vedtak på at man skal bruke penger på å støtte hennes kandidatur.

– Det har ikke vært snakk om strategisk påvirkning av delegater, men en leder som ber om hjelp på en tjeneste som det er alminnelig å få hjelp til i alle andre sammenhenger. Og som jeg valgte å ta regningen for. Det gjorde jeg fordi det er vi som har fremmet kandidaturet til Berit Kjøll. Jeg ville ha det ryddig og rent, derfor tok vi regningen, har håndballpresident Kåre Geir Lio sagt til VG om kritikken som har kommet i bakkant av avsløringene.

Får støtte

Flere av Kjølls støttespillere har de siste dagene forsvart den nye idrettspresidentens bruk av PR-hjelp. Blant annet har president i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, skrevet en kronikk.

– Mens Tom Tvedt, som jeg også har stor respekt for, hadde hele NIF-apparatet å lene seg på, hadde Mollekleiv sitt apparat, med blant annet valgkomiteen i ryggen. Berit Kjøll hadde i utgangspunktet kun forslagsstilleren Norges Håndballforbund å lene seg på. For å kunne spisse sitt eget forslag inn mot tinget, valgte Håndballforbundet å benytte eksterne konsulenter til Berit Kjøll i forberedelsen, skriver basketpresidenten.

– Dette hadde sikkert den glimrende retorikeren Kåre Geir Lio klart å gjøre godt uten hjelp, men tiden var svært knapp foran tinget og de valgte derfor å leie inn en sparringpartner, som også hjalp med litt formuleringer av pressemeldinger og lignende. Men å sette anslagsvis kr 85.000 med i bås med NIFs konsulentbruk i timillionerkroners-klassen, blir for drøyt. Likeså blir det for dumt og smakløst å si at det er likestilt med at valget «var kjøpt», fortsetter han.