– De beste vil leke med henne på sisterunden

I et norgesmesterskap med flere prestasjoner i verdensklasse, var det likevel Therese Johaugs banedebut som var den store «snakkisen» under friidretts-NM på Hamar i helga.

Verdensklasse var det ikke over Johaugs 10.000-meter. Men vinnertiden 32.20,19 innebærer at Johaug allerede er kvalifisert for neste års europamesterskap i Paris. Etterpå åpnet hun for å delta.

– Det hadde vært morsomt å prøve seg på det, sa verdens beste langrennsløper til NRK søndag ettermiddag.

Det store spørsmålet er hva det eventuelt kan holde til resultatmessig.

Hadde holdt til gull i 2014

Plasserer man Johaugs vinnertid i NM inn på resultatlista fra Berlin-EM i fjor, ville det holdt til en fjerdeplass. Johaug ville vært et knapt sekund bak svenske Meraf Bahta fra Sverige. Lenoah Chemtai Salpeter fra Israel vant på 31.43,29.

I 2016 ville tiden «bare» holdt til en tiendeplass, da Yasemin Can fra Tyrkia vant på 31.12,86 i et løp der Karoline Bjerkeli Grøvdal tok bronsen med 31-23,45.

TROR JOHAUG KAN LØPE FORTERE: NRK-kommentator Jann Post. Foto: Privat

I 2014 hadde faktisk Johaugs tid på holdt til gull. Da ble britiske Jo Paveu europamester på 32.22,29.

– Det finnes helt opplagt løpere i Europa som er veldig mye bedre enn Johaug, som kommer til å slå henne ganske greit. Spørsmålet er hvem som stiller. Vi vet ikke hvem som stiller i EM, påpeker NRKs friidrettskommentator Jann Post.

EM i Paris arrangeres 26.–30. august neste år

Tror flere av de beste ikke stiller

– EM går like etter et OL, og alle har spisset formen til OL, så spørs det hvor mye krefter de har igjen og hvilket ønske de har om å løpe 10.000 i et europamesterskap. Jeg tror at flere av de aller beste ikke vil stille, og da er det muligheter for en veldig høy plassering, påpeker han.

Post påpeker at Johaug med relativt enkle grep har mulighet til å forbedre seg fra prestasjonen på Hamar.

– For det første vil en fornuftig start gjøre at hun kan løpe 10-15-20 sekunder raskere, og med litt mer spesialisering så la oss si et halvminutt raskere enn det hun gjorde på Hamar. Det er realistisk å gjøre i et EM uten å overdrive friidrettsfokuset, sier Post.

I tillegg til deltakelsen og Johaugs egen utvikling, mener han løpsopplegget vil være avgjørende for Johaugs muligheter.

Se Therese Johaug sitt 10 000m løp i NM-friidrett Du trenger javascript for å se video.

– Hun trener jo ikke på noen toppfart flatt, og de beste friidrettsutøverne vil leke med henne på en sisterunde hvis det blir taktisk løping. Men hvis det løpes hardt fra start, så vil mange være slitne, og det er ikke så mange kvinner i Europa som kan løpe under 32 minutter. Så hun kan få en veldig god plassering. Og hvis et par av de beste ikke stiller, begynner man å nærme seg medalje, påpeker Post.

Tidligere verdensmester på 10.000 meter, Ingrid Kristiansen, mener Johaug har et stykke igjen til de beste i Europa på distansen.

– Hun er ikke nærheten av de beste i Europa, og i et løp med bedre konkurrenter får hun heller ikke styre løpet, slik hun fikk i går. Hun er en middelmådighet utenfor Norges grenser. Vi må ikke ta helt av, sier hun til NRK.

Oppfordringen: – Glem piggsko!

I løpet på Hamar stilte Johaug i vanlige løpesko, altså uten piggskoene det er mest vanlig å benytte i baneløping.

Posts oppfordring er at Johaug fortsetter med det. Ifølge NRKs kommentator, som selv er en erfaren langdistanseløper, er risikoen for skade større enn muligheten for en positiv effekt ved et skobytte.

ADVARER MOT PIGGSKO: Ingrid Kristiansen mener Johaug bør styre unna piggsko for å unngå skader.

– Hadde jeg vært Therese Johaug, hadde jeg glemt piggsko med det samme. Det trenger man ikke for å løpe 10.000 meter. Sondre Nordstad Moen og flere andre har vist det flere ganger, så den risikoen hadde jeg ikke tatt, sier Post.

Kristiansen, som fortsatt har de norske rekordene på 5000 og 10.000 meter, advarer også Johaug mot å bruke piggsko.

– Piggsko er skummelt med tanke på skader. Da må hun i så fall være veldig forsiktig og ta det gradvis. Men generelt vil jeg ikke råde henne til å bruke det.

Reagerer på nivået: – Tragisk

Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, sier at løpet til Johaug var omtrent som forventet.

TOPPIDRETTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hun er en fantastisk utøver som er fantastisk godt trent, og jeg var sikker på at hun kom til å løpe ganske fort, sier Slokvik.

– Er hun nå kvalifisert til EM neste år?

– Hun har klart det kravet som det europeiske forbundet har satt. Så er det slik i våre kriterier at man må bekrefte form når uttaket eventuelt gjøres neste år.

At Johaug stilte opp i NM, og var så overlegen, er ikke Ingrid Kristiansen særlig begeistret over.

– Det synes jeg er tragisk. Det sier litt om nivået. Man må være en god «stayer «og ha god utholdenhet for å løpe fort på 10.000 meter, det nytter ikke kun å ha et bra løpssteg.

63-åringen kommer også med en liten oppfordring til Johaug.

– Jeg skulle ønske hun hadde satset på friidrett i noen sesonger nå. Hun har jo vunnet alt som er i langrennssporet. Hun har et bra løpetalent, understreker Kristiansen.