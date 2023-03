NRK erfarer: Marte Olsbu Røiseland legger opp

Skiskytterstjernen er blant Norges mestvinnende i sporten og har hele tre OL-gull og 13 VM-gull på merittlista. I fjor ble hun OL-dronning da hun tok hele fem medaljer i Beijing-lekene.

Nå kan NRK erfare at hun legger opp etter en lang og innholdsrik skiskytterkarriere.

– Hvis det stemmer at hun skal legge opp så synes jeg det er utrolig trist. Det er jo da en fantastisk god skiskytter som da har tenkt til å avslutte karrieren dersom dette stemmer, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– For meg er Marte Olsbu Røiseland den største kvinnelige skiskytteren igjennom alle tider.

Tirsdag morgen har Norges Skiskytterforbund innkalt til ekstra pressekonferanse kl. 09.30. De vil ikke avsløre hva tema er.

GULLKVINNER: Røiseland gikk sisteetappen i VM i 2016, da Norge tok gull. Et av NRK-ekspert Lundes store minner med Røiseland. TUNGVEKTER: Røiseland tok så mange medaljer i Beijing-OL at det nesten ikke var plass rundt halsen. SØLV: Røiseland tok sølv på blandet stafett med Johannes Thingnes Bø (f.v.), Emil Hegle Svendsen og Tiril Eckhoff i OL i 2018. STORT: I 2022 vant Røiseland verdenscupen sammenlagt for første gang.

Følelsene om fremtiden

Denne sesongen ble trøblete for Røiseland, som pådro seg virussykdommen helvetesild i sommer. Hun fikk derfor ikke trent skikkelig og valgte å stå over verdenscuprundene før jul. I januar var hun tilbake, og i VM i februar sikret hun individuell bronse.

På siste dag av mesterskapet avslørte hun til NRK at hun var usikker på om hun kom til å fortsette.

– Hvem vet? Jeg prøver bare å nyte øyeblikkene. Jeg er fullt klar over at dette kan ha vært mitt siste VM, og da er det viktig å nyte det, sa Røiseland til NRK.

Rett før hun får spørsmål om fremtidsplanene, hadde hun tatt til tårene i intervjuet.

MYE FØLELSER: Røiseland kjente tårene pressa på når hun tenkte på fremtiden. Foto: Anders Boine Verstad

– Tenker du mye på det?

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Prøver å bare være glad for å være her og fått kjempe om medaljene.

Forrige helg kom sesongens to første individuelle verdenscupseire, og i Östersund denne helgen gikk hun Norges kvinner inn til stafettseier.

Og nå – en drøy måned etter tårene i Oberhof-VM – ser det ut til at tiden har kommet for å si «takk for nå».

Marte Olsbu Røiseland Ekspandér faktaboks Alder: 32 år

32 år Klubb: Froland Idrettslag

Froland Idrettslag Meritter: OL: 3 gull, 2 sølv, 2 bronse VM: 13 gull, 4 bronse Verdenscup : 1 sammenlagtseier, 19 seiere



Trøblete start

I begynnelsen av Røiselands skiskytterkarriere, var det ikke alt som tydet på at jenta fra Froland skulle bli VM- og OL-dronning. 15 år gammel var hun langt ifra et talent:

Men karrieren til Røiseland fikk virkelig blomstre etter hvert – og i 2016 ble hun for alvor kjent for allmennheten, da hun gikk Norge inn til VM-gull på stafetten.

– Det er et minne jeg husker enormt godt. Da hun klarer å holde de to store stjernene Marie Dorin Habert og Laura Dahlmeier bak seg på den sisterunden der og sikrer gull for de norske damene. Det var, for å si det rett ut, en kjempeoverraskelse at de klarte det, sier Lunde.

DEN SISTE: Røiselands siste individuelle medalje ble en bronse i VM. Foto: Javad Parsa / NTB

Han mener totalt sett at Røiseland er den største kvinnelige skiskytteren igjennom tidene.

– Det er fire giganter på kvinnesiden. Det er Liv Grete Skjelbreid, Tora Berger, Tiril Kampenhaug Eckhoff – og Marte Olsbu Røiseland er den største for meg. Og det er på grunn av to store mesterskap. VM i Anterselva i 2020 hvor hun vinner fem gull og tar to tredjeplasser. VM-dronning, medaljer på samtlige øvelser og den første som gjør det. Det er jo en enorm prestasjon, sier Lunde.

I VM i 2020 ble hun den første til å vinne syv medaljer i ett og samme VM. Det gjorde også at hun tronet øverst i den franske avisen L'Équipe sin kåring over de beste utøverne i 2020, uansett idrett.

– Og ikke minst, det som setter kronen på verket, det er OL-innsatsen. Det hun gjør i OL i Beijing. Gull på sprint, gull på jaktstart og også da i blandet stafett og medaljer på alle de individuelle løpene der. Det er en enorm utøver, sier Lunde.

I OL i Beijing ble det tre gull- og to bronsemedaljer.