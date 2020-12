Røiseland til topps i prestisjetung kåring: – Det er helt vilt

– Det er helt vilt. Jeg forstod det ikke helt i starten, før Siegfried (Mazet) som er fransk og herretrener for guttene, fortalte hvor stort det her var. At jeg er første skiskytter og første nordmann noensinne, sier Røiseland til NRK.

For blant samtlige utøvere, sommer som vinter, fant den franske avisen Røiselands prestasjon under VM i mars, som det største i året 2020.

Der tok 30-åringen syv medaljer, fem gull og to bronser.

– Det betyr at folk har fått øyene opp for det Marte har gjort og den veien hun har gått for å komme dit. Hun har hatt masse tålmodighet og har jobbet knallhardt, sier NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid.

– Det er vanskelig å sette ord på

Og skiskyttereksperten har vanskelig for å uttrykke hvor stor prisen faktisk er.

– Jeg synes nesten det er vanskelig å sette ord på det, for jeg lurer på hvor mange i Norge som egentlig vet hvor stor L'Équipe er. Det er NRK, VG, Dagbladet og Aftenposten, det er alt i en avis, sier Skjelbreid.

SYV AV SYV: Røiseland tok syv medaljer under VM i Anterselva i mars. Foto: Berit Roald / NTB

For blant tidligere vinnere er navn som om Serena Williams, Diego Maradona og Usain Bolt, for å nevne noen.

Og i årets utgave danket Røiseland blant annet ut verdenstreer i tennis, Naomi Osaka og Federica Brignone, som vant verdenscupen i alpint sammenlagt forrige sesong.

– Det betyr mye. Det er absolutt den største prisen jeg har fått, og det er nesten den første også. Jeg har fått noen lokale priser, men det er den første store prisen jeg har fått. Det er utrolig kult at det da er en sånn type pris. Det er nesten uvirkelig å begynne der, sier Røiseland.

På herresiden har den franske avisen rangert Lewis Hamilton, som denne sesongen tok sin syvende verdensmestertittel, som den beste utøveren i 2020.

Prisen som av L'Équipe er døpt «Mesteren av mestere» har blitt delt ut siden 1975.

– Sier litt om interessen

Ikke bare er Røiseland første norske utøver og første skiskytter som får prisen, hun er også kun den tredje vintersportsutøveren gjennom tidene som havner på listen.

STORT: NRKs skiskytterekspert, Live Grete Skjelbreid, har vanskelig for å sette ord på hvor stor prisen er. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

– Det sier litt om interessen for skiskyting i Frankrike og om hvor mange som har fått øyene opp for hva den idretten er for noe. Og ikke minst det som hun presterte under VM, at hun blir lagt merke til, forteller Skjelbreid.

Kun den tidligere skøyteløperen Eric Heiden og den tidligere verdenseneren i alpint, Marcel Hirscher, har konkurrert på vinteren og fått prisen.

Martin Fourcade, som til tider har dominert skiskyttersporten, og er franskmann, har aldri vunnet prisen.

– Det er så kult at skiskyting blir sett på som en stor idrett utad. Norge blir ofte sett på som et skisport-land, men skiskyting er utrolig stor i veldig mange andre land og. Det var stort at skiskyting fikk en anerkjent pris internasjonalt, avslutter Røiseland.

Gjenopplev Røiselands syv medaljer, samt de andre norske prestasjonene fra VM i programmet «Anterselva 2020 – et VM før verden stengte».