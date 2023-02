– Ja, hvordan føles det? Det føles jo helt uvirkelig, egentlig. For en reise det har vært, sier Røiseland til NRK etter søndagens VM-bronse på jaktstarten i Oberhof.

Man skulle kanskje ikke tro at en bronse er så uvirkelig for en utøver med 12 VM-gull og tre OL-gull i premiesamlinga. Men veien mot VM i Oberhof ble alt annet enn sånn Røiseland hadde sett den for seg, etter at hun ble rammet av langvarig sykdom.

– Det har vært en elendig treningssesong, en håpløs høst og en vanskelig forsesong der jeg ble sittende hjemme mens de andre gikk verdenscup, og det så litt umulig ut med VM i Oberhof, sier hun til NRK.

På julaften kom vendepunktet

På den internasjonale pressekonferansen etter løpet utdyper hun.

– Høsten var forferdelig, og før jul var det enda verre. Det var ikke morsomt å sitte hjemme og se de andre konkurrere i verdenscupen, sier Røiseland.

Så avslører hun vendepunktet:

– Jeg hadde faktisk min første test på julaften, og den dagen visste jeg at kroppen min var tilbake. Jeg så fram mot å konkurrere igjen i Pokljuka og formen min var selvfølgelig ikke så god, men den har blitt bedre og bedre, og jeg tror jeg er i min beste form så langt denne sesongen akkurat nå. Det var så vidt jeg klarte det, men nå er jeg veldig glad.

– Hvorfor hadde du denne testen på julaften?

– Når du er idrettsutøver, handler det ikke om hvilken dag det er. Du ser på planen, og det var tilfeldig at det var julaften. Det var den dagen jeg hadde trent i lang nok tid til at jeg kunne kjøre en test. Jeg var veldig glad da det gikk veldig bra, sier hun til NRK.

Etter den tidlige julegaven, har hun aldri sett seg tilbake. Inn mot VM er formen blitt bedre og bedre. Nå står hun med gull i blandet stafett og bronse på jaktstarten.

– Det så litt umulig ut med VM i Oberhof, men jeg har vel aldri vært veldig realistisk av meg og det er jo flaks. Jeg hadde veldig lyst på en medalje i VM, selv om det ikke så så lyst ut. Jeg hadde skikkelig troen på det selv. Nå står jeg her og har klart det. Jeg er veldig, veldig stolt, sier en storfornøyd bronsemedaljevinner.

Her blir VM-bronsen et faktum

Rørt ektemann: – Hun er rett og slett rå

En rørt ektemann sier til NRK at det ikke har vært lett for Røiseland under sykdomsperioden i høst og er stolt over hva hun fikk til på jaktstarten søndag.

STOLT: Sverre Olsbu Røiseland er stolt over hva kona har fått til. Her ifra 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det var rørende. Jeg vet hvor mye som har vært i høst, da det ikke fungerte i det hele tatt. At hun skulle klare medalje her – det er tøft. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Slik det så ut i oktober/november, så var hun ganske langt nede. Jeg var vekke og hun var hjemme alene. At hun har klart å holde troen oppe ... Det er fantastisk, sier Sverre Olsbu Røiseland som har hatt stor tro på kona:

–Jeg hadde alltid trua. Jeg vet at når Marte først fungerer, så kan det skje fort. Men jeg var veldig usikker. At hun klarer medalje her, det er rørende. Det har ikke alltid vært så lett og i dag står hun med medalje i VM. Det er en bragd i seg selv.

Han kunne også juble over sølv til Denise Herrmann-Wick, som han er trener for.

– Når du er borte slik på jobb, så kjenner du det ekstra på det i år. Når du er vekke og det ikke var noe jeg kunne hjelpe henne med, som det har vært tidligere. Hun har vært god, rett og slett. Enkelt og greit, sier en stolt ektemann.

Røiseland fyller!

M.O.R.s dag

En som har stilt ekstra opp når ektemannen har vært borte på jobb er Røiselands mor, Helga Olsbu.

– Grattis. Det var kjempegøy!, Det varmet et mammahjerte, sier moren i det hun møter sin medaljevinnende datter.

Det blir ingen klem på grunn av sykdomsfrykt, men det florerer av gode ord i begge retninger. For det var mamma som var der og fulgte opp da datteren følt at alt buttet:

– Hun har bare et vanvittig mammahjerte. Når Sverre har vært mye borte og resten av laget har vært på verdenscup, så kom mamma til Lillehammer. Jeg vet ikke hva hun gjorde. Lagde mat og egentlig bare var med meg. Jeg måtte gjøre jobben og jeg kunne ikke vært med så mange andre. Jeg var redd for sykdom og mamma synes jeg var litt for mye alene. Hun synes ikke det var greit, så hun flyttet opp til Lillehammer for å passe på at jeg hadde noen å være med, forteller Røiseland.

NÆRT FORHOLD: «Gratulerer så mye med morsdagens i dag verdens beste mamma ❤️ ❤️» var meldingen fra datteren til moren i dag. Her treffes de etter bronseløpet.

Det er ikke bare det siste året Marte har slitt med sykdom. Og da hun var liten var alltid moren der og tok vare på bronsevinneren.

– Jeg var masse syk da jeg var liten. Hun var hjemme med meg. Jeg har absolutt ikke blitt fostret opp til å bli en toppidrettsutøver. Det har bare vært mye kjærlighet og de har heiet på meg uansett. De hadde aldri drømt om at jeg skulle stå her og ta medalje i VM.

Denne søndag er også morsdag og siden Røiselands initialer er «M.O.R.», kan vi også påstå at det også er M.O.R.s dag. Og medaljenes mor er svært takknemlig for støtten fra sin egen mamma:

– Hun betyr masse. Uten mamma hadde ikke jeg stått her. Dette var mer rørende enn jeg hadde sett for meg. Mamma er bare helt unik.