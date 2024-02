Konflikten i det norske hopplandslaget virker fastlåst.

Etter det NRK erfarer ble landslagstrener Alexander Stöckl invitert til forhandling om sluttpakke i forrige uke, noe han skal ha sagt nei til.

Onsdag ble det kjent at utøverne på landslaget hadde sendt et brev til hoppkomiteen der de ba om at det blir gjort endringer i støtteapparatet så fort som mulig.

– Dette handler ikke om resultater. Timingen handler om at vi mener dette ikke kan vente til våren, sa utøverrepresentant Johann André Forfang onsdag.

Stöckl stilte seg uforstående til at utøverne mener saken er såpass tidskritisk.

– Det forstår jeg ikke. Det er uforståelig for meg, sa Stöckl onsdag.

Onsdag var han og advokaten hans i et møte med generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund.

Baumann er ordknapp når han kommenterer hvordan de håndterer konflikten:

– Alexander Stöckl er landslagstrener for hopp. Vi har arbeidsgiveransvaret og av hensyn til Stöckl og øvrige involverte kan vi ikke kommentere dette nærmere.

INTERN SAK: Generalsekretæren i Norges Skiforbund, Arne Baumann, vil ikke si mye om hvordan de håndterer konflikten. Foto: NTB

Alexander Stöckl har ikke ønsket å la seg intervjue av NRK torsdag. Han sier at det viktigste for han nå er å få et møte med hoppkomiteen og å få møte utøverne.

Onsdag sa han følgende til NRK:

– Vi har fått med oss at det er frustrasjon i laget og det er på grunn av dårlige resultater. Det er viktig for meg å få klarhet i saken. Spesielt når utøverne er på tur, så er det viktig for meg å finne ut hva som egentlig foregår. Derfor må jeg sette meg ned med utøverne for å prate om dette her, sa Stöckl.

De beste hopperne er for tiden i japanske Sapporo der de hopper verdenscup.

Tror Stöckl må gå

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener situasjonen virker fastlåst.

– Jeg tror dessverre at løsninga her er at Stöckl må gå. Det er vanskelig å jobbe med et lag som ikke har tillit til han.

– Hvordan oppfatter du situasjonen når så mange utøvere har gått ut med sin misnøye og bedt om endring?

– Da må det må åpenbart være noe. Utøverne på landslaget har tradisjonelt vært lojale, og da må det nå være noe som ikke er som det skal. Man må stole på utøverne om at ikke alt er ok.

FASTLÅST: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener situasjonen virker så fastlåst at eneste løsning er at Stöckl gir seg som landslagstrener. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Remen Evensen understreker at han synes timingen for kommuniseringen av misnøyen er merkelig.

– Prosessen her virker jo veldig rar. Jeg stusser på at Alexander Stöckl tilsynelatende sitter i møter med ledelsen i Skiforbundet og ikke med lederen i hoppkomiteen. Hvor er hun i prosessen? Det gir meg et inntrykk av at ting ikke er som det skal.

Hoppkomiteens leder, Stine Korsen, har ikke besvart NRKs henvendelser.

Får ikke pratet med majoriteten før neste uke

NRK har vært i kontakt med flere tett på hopplandslaget. De reagerer på at brevet med misnøyen kom midt i sesongen og at det ikke er tatt opp direkte med Stöckl. De oppfatter ikke at østerrikeren har endret seg de siste årene.

De har et håp om at konflikten fortsatt kan løses, selv om det virker vanskelig akkurat nå.

Det aller viktigste er at Stöckl og utøverne får tatt en skikkelig prat sammen, men det vil ikke være mulig før neste uke når de beste utøverne er tilbake fra verdenscuprennene i Sapporo.

Etter hva NRK forstår kan en løsning være at man fordeler ansvaret i støtteapparatet på en annen måte.