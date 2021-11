Det vil trolig overraske TV 2-ekspert Petter Northug og Emil Iversen, som begge tok på seg trenerhatten og pekte ut Amundsen til verdenscupåpningen.

23-åringen ble nummer syv i klassiskrennet lørdag. Søndag klinket han til med en imponerende seier i fristilsrennet.

Likevel må han bli hjemme og pakker trolig bagen og kjører turen til Gålå for å gå Norgescup.

Valnes inn på laget

KLAR FOR VERDENSCUPÅPNING: Erik Valnes, her under 15 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

I stedet for Amundsen har ski-ledelsen landet på et annet navn som får sjansen på distanserennene i verdenscupåpningen.

Fra før av er Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg forhåndsuttatt.

Ifølge NRKs opplysninger er det Erik Valnes som får den siste og sjette plassen i den norske troppen til distanserennene i verdenscupåpningen kommende helg.

Valnes selv ønsket ikke å kommentere saken mandag morgen, det hadde heller ikke Østberg Amundsen anledning til.

– Uttaket offentliggjøres klokken 13:30, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til NRK.

– Mer enn en ren sprinter

Valnes hadde i hvert fall bare Hans Christer Holund, Emil Iversen og kometen Håvard Moseby foran seg på resultatlistene på 15 kilometer klassisk intervallstart lørdag. Han gikk også store deler av løpet uten stavtrinse.

Uten det uhellet ville han trolig vært på pallen, tror NRK-ekspert Torgeir Bjørn. Med fjerdeplassen i det rennet slo Valnes Harald Østberg Amundsen med åtte sekunder.

Om uttaket sier NRK-eksperten følgende:

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det viser at de har veldig tro på Valnes og er et klart signal om at de ser på ham som noe mer enn en ren sprinter. Som for eksempel en potensiell førsteetappeløper på stafetten og gir ham en mulighet til å kvalifisere seg til 15 kilometer klassisk også i OL.

– Østberg Amundsen og Røthe har sin store styrke i fristil og det er ikke unaturlig at de setter inn alt mot verdenscupen i Lillehammer og Davos, sier NRKs ekspert.

Ett av to uttaksrenn til OL

15 kilometer klassisk er en svært viktig distanse ettersom det står på OL-programmet. Den distansen venter også de norske løperne kommende lørdag i Ruka og utgjør ett av to uttaksrenn.

Det er kun én 15 kilometer klassisk til på rennprogrammet før jul og den kommer i Lenzerheide i Tour de Ski.