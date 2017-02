NRK-ekspertens VM-uttak: Kun én løper bør gå alle distansene

– Dette er per dags dato; mye kan endre seg. Petter Northug kan skyve ut noen fra enkeltdistanser hvis han går fort i sprinten. Så dette er per dags dato, understreker NRK-eksperten før han presenterer VM-uttaket.

Han har tatt ut Ingvild Flugstad Østberg til alle distansene som eneste utøver, mens Petter Northug kun må nøye seg med to distanser foreløpig.

Norges VM-tropp til Lahti Ekspandér faktaboks Norge sender 20 utøvere til Lahti, og har tre reserver. Herrer: Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Sjur Røthe, Anders Gløersen, Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Petter Northug. Hjemmeværende reserve: Hans Christer Holund Damer: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Mari Eide og Ragnhild Haga. Hjemmeværende reserver: Silje Øyre Slind og Marthe Kristoffersen

​Auklands utvalgte:

Sprint herrer: Emil Iversen, Finn-Hågen Krogh, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar og Petter Northug.

Aukland: – Dette var det letteste uttaket. Disse har markert seg gjennom verdenscupen i år. Alle har topp-tre plasseringer og Klæbo var suveren i NM.

Sprint kvinner: Bjørgen, Weng, Østberg, Falla og Harsem.

Aukland: – Jacobsen og Mari Eide som var utfordrere, men Harsem gikk seg inn i NM.

15 kilometer klassisk: Sundby, Iversen, Klæbo og Tønseth

Aukland:– Sundby og Iversen var ganske klare før NM med tanke på verdenscuppresentasjoner. Klæbo og Tønseth viste storform i NM, og gikk seg inn i den troppen der.

10 kilometer klassisk: Bjørgen, Weng, Østberg og Harsem

Aukland: – Bjørgen, Weng og Østberg er selvskrevne på grunn av tidligere resultater. Harsem gikk seg inn i NM.

30 kilometer fellesstart med skibytte: Sundby, Tønseth, Dyrhaug og Krogh/Røthe

Aukland: – Den siste plassen står mellom Krogh og Røthe. Jeg ville nok tatt Krogh på grunn av tidligere resultater, men jeg er veldig usikker. Sundby er selvskreven på denne distansen. Tønset og Dyrhaug viste veldig god form på denne distansen i NM. Jeg ville hatt med Emil Iversen i denne troppen, men han vil ikke gå.

15 kilometer fellesstart med skibytte Bjørgen, Weng, Østberg og Jacobsen.

Aukland: – Bjørgen, Weng, Østberg er ikke noe å lure på. Basert på tidligere resultater ville jeg valgt Jacobsen. Maiken Caspersen Falla kunne også gått denne distansen, men hun har som Iversen sagt hun ikke vil gå fordi hun skal gå sprintstafett.

Sprintstafett, herrer: Iversen og Klæbo

Aukland: – Iversen er veldig god på denne distansen, og Klæbo har vist seg å være en veldig god kandidat. Det stilles større krav til utholdenheten enn hurtigheten, både Iversen og Klæbo er typer som behersker spurt og har kapasiteten.

Sprintstafett, damer: Østberg og Falla

Aukland: – Det er begrenset hvor mange renn Bjørgen kan gå, og det samme med Østberg. Sånn det er nå har jeg satt opp Østberg på alle. For Bjørgen tror jeg det er viktig å plukke ut enkeltrenn, og hun har selv sagt hun er bedre i enkeltrenn mer enn jevnt over. For henne kan det være lurt å stå over et renn.

Femmila: Northug, Sundby, Gløersen, Røthe og Tønseth

Aukland: – Sundby og Gløersen er med på grunn av tidligere internasjonale resultater. Sjur Røthe er med etter lørdagens prestasjon på 3-mila. Jeg ville også hatt med Holund som er hjemmeværende reserve.

Tremila: Bjørgen, Østberg, Weng og Jacobsen

Aukland: – De tre første er selvskrevne basert på tidligere internasjonale resultater. Jacobsen vurderer jeg høyere opp enn for eksempel Ragnhild Haga på grunn av tidligere resultater, men det er også en plass som absolutt ikke er gitt.

Stafett, menn: Iversen, Tønseth, Sundby og Krogh

Aukland: – Det er veldig tidlig å ta ut. Iversen er god til å gå i felt og kan levere en veldig god førsteetappe. Tønseth kan være så god at han kan gå ifra på andreetappe når det ikke er så masete felt og får gå litt mer i fred. Hvis Tønseth klarer å sprenge feltet, vil Sundby få enda mer forsprang på skøytedelen. Krogh viste ved siste stafett i Ulricehamn at han mestrer det å gå en sisteetappe.

Stafett, kvinner: Falla, Østberg, Weng og Bjørgen.

Aukland: – Falla på første fordi hun er god på fem kilometer klassisk, Østberg kan gå ifra feltet, og Weng på tredje. Bjørgen på siste på grunn av formen hun er i nå for å gå fra før en eventuell spurt. Østberg og Weng i midten er også for å gå ifra det svenske og finske laget. Sånn som jeg så Bjørgen i NM nå ville jeg valgt henne på sisteetappe fremfor Weng, men plassene kan selvfølgelig byttes.