– Hvis Finn er i form, føles det som at han skal få lov til å gå. Jeg har vært i samme posisjon. Vi må ikke ta en Sørgård her. Vi må gå med de som er best, sier han og refererer til tidligere landslagstrener Krister Sørgård som vraket ham til OL i Torino.

I ettermiddag blir VM-laget tatt ut, men trønderen mener at han ikke skal gå ankeretappen på stafetten i Lahti.

Northug gikk en oppløftende sprint i går, men ble knust av Martin Johnsrud Sundby på fellesstarten med skibytte.

VRAKET NORTHUG: Krister Sørgård ga ikke Northug billett til Torino-OL. Foto: Heiko Junge / Scanpix

– Jeg vil alltid gå, men nå er jeg reserve og Finn-Hågen er den som har levert to ganger på ankeretappen i verdenscupen. Han gjør det samme jeg ville gjort, og da er det riktig at han er førstevalget nå, sier Northug.

– Betyr det at du gir opp den råeste formen?

– Nei, da hadde jeg ikke vært her.

– Du skal fortsatt til VM for å herje?

– Det er målet mitt, ja.

– Hvordan blir det å ikke være Norges ankermann?

– Det går fint det. Jeg har fått opplevd mange gode stafetter med Norge. Å reise og være en reserve, det skal gå fint det også.

Har forberedt seg

Finn-Hågen Krogh har bevist i vinter at han kan gå gode ankeretapper i Northugs fravær, og har spurtet ned både Sergej Ustjugov og Calle Halfvarsson på stafetter. Han går gjerne en sisteetappe på stafetten også i Lahti.

ANKERMANN: Northug mener Finn-Hågen Krogh bør gå sisteetappen på stafetten i VM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Gjerne det! Hvis han er såpass ærlig på form, så er det sikkert det beste for Norges lag at den som føler seg mest klar går den siste etappen, sier Krogh.

– Jeg har forberedt meg på å gå både tredje og fjerde etappe, så jeg er klar. Jeg tar egentlig det som trengs.

Lagkamerat Emil Iversen sier han føler seg trygg med Krogh på en sisteetappe.

– Petter kjenner seg selv godt, og det kan fort være han ikke er i god nok form. Da er kanskje Finn-Hågen et sikrere kort.Jeg føler meg 100 prosent trygg med Finn-Hågen på en sisteetappe, sier Iversen.

Fikk det tøft på fellesstarten

Northug la seg som normalt langt tilbake i feltet fra start, men begynte å tape urovekkende mye tid utover i løpet. Etter skibytte var han ett minutt og 36 sekunder bak tetgruppa.

På skøytedelen hang han seg på en gruppe med russiske Sergej Ustjugov, men heller ikke denne gruppa klarte han å følge. Etter 20 kilometer hadde avstanden til teten blitt hele to minutter og 14 sekunder.

Han gikk i mål tre minutter og fire sekunder bak suverene Sundby.