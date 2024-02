NRK-ekspert måpar av hopphelt – gjer comeback 35 år etter debuten

I desember 1988 fekk ein 16 år gammal Noriaki Kasai sin debut i verdscupen på heimebane i Sapporo. 35 år og to månader seinare skal han igjen hoppe verdscup same stad.

– Eg er i kjempeform, som eg alltid pleier å vere på denne tida av året!

Det skriv superveteranen i ein e-post til NRK, tilsynelatande full av sjølvtillit før comebacket i verdscupen.

I Sapporo i januar var Kasai beste japanar i to av tre COC-renn, som er nivået under verdscupen. Kasai vann også ein nasjonal konkurranse helga etter.

Dermed er han ein del av den nasjonale kvoten japanarane får stille i verdscupen på heimebane.

– Eg bryr meg ikkje om alderen i det heile, han har ingenting å seie, skriv han.

COMEBACK: Noriaki Kasai imponerte i fleire COC-renn i Sapporo i januar. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

NRK-ekspert måpar

Kasai hadde allereie hoppa i 20 år i verdscupen då NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sjølv debuterte i 2008.

Nordmannen har for lengst lagt opp, og trur knapt det er sant når han får høyre at Kasai igjen skal hoppe med dei beste i verda.

– Det er jo heilt utruleg, men det viser også kor vanvitig bra denne fyren har vore og er. Viss han klarer å komme seg tilbake og levere som i Japan i det siste, så er det berre frykteleg imponerande, seier hoppeksperten.

IMPONERT: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen måper over comebacket til japanaren. Foto: NTB

– Men seier det ikkje litt om nivået at ein 51-åring kan gjere comeback i verdscupen?

– Jo, men det seier også litt om korleis skihoppinga har utvikla seg dei siste 10–15 åra. Det tekniske utføringa og utstyret har fått meir å seie, seier Remen Evensen og fortset:

– Det er framleis viktig med fysiske føresetnader, men no handlar det mykje meir om dynamikk og det å bevare fart og fly-eigenskapane. Og der har Noriaki Kasai vore blant dei aller, aller beste i mange år.

Noriaki Kasai si karriere Ekspander/minimer faktaboks Debuterte i verdscupen 16 år gammal den 17. desember 1988 i Sapporo.

Har 17 individuelle sigrar i verdscupen. Den første kom i skiflygings-VM i Harrachov i 1992 – som den gang også talte i verdscupen.

Blei historias eldste vinnar i verdscupen i finske Kuusamo den 29. november 2014. Kasai var 42 år gammal.

Den 4. mars 2016 vart Kasai den eldste på et verdscuppodium i ein alder av 43 år og 272 dagar.

Har flest individuelle deltakelser i verdscupen med 569 konkurransar.

Tok sølv i lagkonkurransen under Lillehammer-OL i 1994.

Individuelt sølv i stor bakke under OL i Sochi i 2014. Tok også bronse i lagkonkurransen under same OL. Blei med det eldste individuelle medaljevinnar (41 år og 256 dagar).

Tok bronse i normal bakke og stor bakke under VM i Val di Fiemme i 2003. Har to sølv og to bronsemedaljar for lag i VM. Har også bronse frå mikskonkurranse under VM i Falun 2015.

Kasai deltok i sitt åttande OL under Vinter-OL i 2018. Det er flest i verda.

– I ein heilt anna form

Kasai har vore ganske langt unna toppforma dei siste åra, og det er fleire som har tvilt på om han skulle klare å komme tilbake. Blant anna trenaren hans, slovenske Matjaz Zupan.

– Då eg såg tilstanden hans førre sesong, trudde eg ikkje han kunne komme tilbake på dette nivået, seier Zupan til NRK og legg til:

– No er han i ein heilt anna fysisk form. Han trenar betre og han har ei kroppsvekt som gjer at han igjen kan konkurrere på dette nivået.

DUO: Noriaki Kasai og trenar Matjaz Zupan. Foto: Tsocheya Home

Zupan er trenar for det private laget Tsocheya Home, som Kasai er ein del av. Han forklarer at nivået i japansk hoppsport ikkje er på topp akkurat no, og at det er ei av årsakene til at Kasai får sjansen i verdscupen.

Ryoyu Kobayashi er i verdstoppen, men bak han har det vore tynt denne sesongen.

– Kasai er på eit mykje høgare nivå i år enn i fjor. Men kva det betyr i verdscupen er vanskeleg å seie. I store bakkar kan han ta verdscuppoeng, seier Zupan.

I NOREG: Noriaki Kasai jublar etter at han blei nummer 2 i verdscuprennet i Holmenkollen i mars 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Målet er OL i 2026

Skulle Kasai bli blant dei fem beste japanarane i konkurransane i Sapporo til helga, er sjansen stor for at han får vere med i fleire verdscupkonkurransar framover.

Om under ein månad er det klart for RawAir med konkurransar i Holmenkollen, Granåsen og Vikersund.

– Eg hadde blitt så glad om eg kunne fly i Holmenkollen og Vikersund igjen, to av favorittbakkane mine, skriv Kasai.

FLY: Få har fleire skihopp innanbords enn Noriaki Kasai. Her i skiflygingsbakken i Planica. Foto: AFP

Men hopphelten nøyer seg ikkje med å gjere comeback i verdscupen. Han har sett seg som mål å vere med i OL i Milano/Cortina i 2026. Det vil i så fall bli hans niande OL i ein alder av 53 år.

– Det ville vore heilt utruleg om eg kunne deltatt i OL i 2026. Då vil eg bli hugsa både i Japan og resten av verda, skriv han.

Kasai nådde ein milepæl allereie i OL i Sotsji for 10 år sidan, då blei han den eldste medaljevinnaren i historia i skihopping i eit OL. Der tok han både sølv og bronse.

Og kanskje finst det enda fleire kapittel i historia om Noriaki Kasai.