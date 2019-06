NRK-ekspert hyller Reiten etter Norges pangstart på VM: – Aldri sett henne bedre

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– For en kamp Guro Reiten leverer i dag. Det er kanskje det beste jeg har sett av henne på landslaget noen gang.

Det sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg etter at Reiten scoret ett og la opp til ett da Norge slo Nigeria 3-0 i VM-åpningen.

Kort tid før VM ble det klart at den offensive midtbanespilleren har signert for Chelsea etter å ha scoret 60 mål på 62 kamper for LSK Kvinner siden hun kom til klubben i 2017.

24 år gamle Reiten har imidlertid ikke vært like effektiv på landslaget, hvor hun ofte har blitt brukt som ving.

Før åpningskampen i VM stod hun med 5 scoringer på 37 landskamper.

– Denne omgangen gir selvtillit for hele mesterskapet, særlig for Reiten, som har slitt med å finne den beste utgaven av seg selv på dette nivået. Hun så ut som når hun spiller i Toppserien, og da blir det mål, sa Skjønsberg etter første omgang.

– For en god følelse Guro Reiten sitter med nå. Det har blitt stilt spørsmål ved henne, landslagssjefen har utfordret henne, og så svarer hun med å være involvert i nesten alt Norge har foretatt seg offensivt.

Smart cornertrekk

Norges første scoring i VM var et resultat av at nettopp Reiten og Caroline Graham Hansen tenkte raskere enn alle andre i Reims.

Etter et drøyt kvarter slo Graham Hansen en kort corner til Reiten, før hun fikk ballen tilbake og avanserte inn i feltet. Der slo hun ballen ut igjen til Reiten, som skjøt via en nigeriansk forsvarsspiller og i mål.

– Det er en herlig variant av Graham Hansen og Reiten, sa NRKs kommentator Thomas Medicini Lerdahl om trekket.

To mål på tre minutter

Ti minutter før pause tok Norges målscorer på seg rollen som servitør.

Reiten spilte fint gjennom til Lisa-Marie Karlseng Utland, som via tverrliggeren satte inn sitt 15. landslagsmål på 42 landskamper.

– Tror du ikke det er Reiten som er involvert nok en gang, utbrøt Skjønsberg etter scoringen.

Tre minutter senere skapte Nigeria enda mer trøbbel for seg selv.

Norge vant ballen høyt i banen etter et dårlig utspill fra Tochukwu Oluehi. Isabell Herlovsen fosset nedover langs høyresiden og la ballen inn foran mål, hvor Osinachi Ohale klareringsforsøk endte i eget nett.

Norges neste kamp er mot vertsnasjonen Frankrike i Nice på onsdag. Den kampen ser du på NRK 1. Kampstart er kl. 21:00.