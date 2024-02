NRK-børs: – Leverte nok en gang i Hegerbergs fravær

Nytt poengtrekk for Reading

Den engelske fotballklubben Reading ble tirsdag sanksjonert med to poengs trekk for å ha vært for sen med skattebetalinger over lengre tid.

Reading, som spiller på nivå tre i engelsk fotball, har tidligere i sesongen blitt trukket fire poeng for ikke å ha nok midler til å dekke lønnskostnadene.

Tirsdag opplyser klubben på X at ytterligere to poeng forsvinner. Poengtrekket til gjøre at Reading bare har tre poeng til nedrykksstreken i League One.

Den engelske fotballigaen (EFL) har uttalt at klubbeier Dai Yongge ikke har vist nok vilje til å få økonomien i klubben på rett kjøl. De har også oppmuntret kineseren til å selge klubben, noe han ifølge tirsdagens melding fra klubben skal være i gang med.

I tillegg til poengtrekket har Dai fått en bot på om lag 133.000 kroner. Den regningen må betales innen 21 dager for ikke å risikere ytterligere straff.



(NTB)